Chiều 3-7, lực lượng Công an huyện Châu Thành đã đột nhập vào trường gà rộng gần 2 ha của ông Lữ Hải (chủ quán phở bò Lữ Hải, xã Tam Phước). Lúc này trường gà có khoảng 200 người tụ tập tham gia sát phạt, thấy công an ập vào đã bỏ chạy tán loạn. Công an thu giữ 82 xe môtô, 11 con gà đá và tạm giữ 15 người liên quan.

TÂM PHÚC