Triệt phá trường gà, lập biên bản 27 đối tượng

Lúc 12 giờ 30 trưa 3-2, các trinh sát vào nhà 128 Tầm Vu (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) bắt quả tang 27 đối tượng đang say sưa sát phạt dưới hình thức đá gà ăn tiền. Tại hiện trường, công an lập biên bản tạm giữ trên 35 triệu đồng, hai con gà đá, bảy xe máy, 23 ĐTDĐ… Hiện PC45 Công an TP Cần Thơ đã bàn giao vụ việc cho Công an quận Ninh Kiều điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 3-2, Đại tá Phan Hữu Thúy, Chánh văn phòng - người phát ngôn Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết Thanh tra công an tỉnh này đang làm rõ vụ Đại úy Võ Thái Vinh nổ súng làm bị thương ông Hồng Điền Lộc. “Xác minh ban đầu cũng như theo tường trình của Đại úy Vinh, đây là một vụ cướp cò súng ngoài ý muốn” - Đại tá Thúy nói.

Các đối tượng tham gia đá gà ăn tiền ở phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bị bắt quả tang. Ảnh: THIÊN SƠN

Ngày mùng hai tết (24-1), tổ công tác do Đại úy Vinh, Phó phòng PC45 Công an tỉnh Sóc Trăng, làm tổ trưởng phát hiện có đá gà ở ấp Phú Bình, xã Phú Tâm (huyện Châu Thành). Đại úy Vinh rút súng bắn chỉ thiên nhưng súng cướp cò, đạn lạc trúng vào đùi ông Lộc. Người dân đã đưa ông Lộc đi cấp cứu.

Giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo thanh tra làm rõ vụ việc, đồng thời tổ chức thăm hỏi ông Lộc. Ông Lộc đã xuất viện và làm đơn bãi nại.

G.TUỆ - T.VŨ