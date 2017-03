Cảnh sát điều tra vừa triệu tập ba sĩ quan Công an huyện Khánh Sơn (Trung tá NHH, Thiếu tá VAT và Trung úy TLK) về Nha Trang để phục vụ điều tra.

Một lãnh đạo huyện Khánh Sơn cho biết ba người nói trên được phân công phụ trách chính trong đội liên ngành do UBND huyện thành lập. Khi công an tỉnh tiến hành thanh tra, một số công an đã nộp lại 1,2 tỉ đồng. Mới đây, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) cũng có công văn gửi Ban Chỉ đạo tỉnh Khánh Hòa về PCTN đề nghị giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, phu đào trầm kỳ ở rừng Gộp Ngà đã gửi đơn tố cáo ba sĩ quan trên đứng đầu “bảo kê” cho họ đào trầm với tỉ lệ ăn chia 50-50. Nhưng khi họ đào được khúc kỳ nam đầu tiên (nặng hơn 1 kg), Trung úy K. đã nổ một phát súng uy hiếp rồi tịch thu luôn khúc kỳ nam vừa tìm được.

L.XUÂN – TCT