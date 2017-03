Triệu tập chủ quán ép cô gái xăm hình quái vật

Sáng 12-12, Công an TP Vũng Tàu phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An xác minh thông tin cô NTG (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bị chủ quán cà phê ở Vũng Tàu tra tấn, cạo trọc đầu, ép xăm ba hình con vật trên người.

Công an đang lấy lời khai Công an Vũng Tàu đã mời vợ chồng chủ quán nơi G. làm việc là Phạm Thế Phong và Nguyễn Thị Anh (tức Trâm Anh, ngụ đường Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu) để làm rõ. Các nhân vật có liên quan như Nguyễn Thị Hương (nhân viên của Anh) và chủ tiệm xăm hình trên đường Hoàng Hoa Thám cũng được mời lên lấy lời khai. Người dân khu vực quán của vợ chồng Nguyễn Thị Anh tại số 1 Lê Quang Định cho hay G. làm việc cho vợ chồng Anh đã vài năm. Hằng ngày G. vẫn qua lại giữa quán bán SIM, card điện thoại của vợ chồng Anh với quán cà phê cũng của vợ chồng này cách đó vài căn. Cách đây vài tuần, một số người xung quanh có biết việc G. bị đánh do bà chủ phát hiện cô có tình ý với chồng mình. Sau đó, G. được đưa đi đâu, về quê Nghệ An lúc nào, có xăm hình không thì họ không rõ. Bị tra tấn trong nhiều ngày? Chiều 12-12, chúng tôi tìm đến nhà G. ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Mẹ của G. khóc: “Tôi có năm người con, chồng mất cách đây bốn năm. G. là con thứ hai, do gia đình khó khăn nên nghỉ học sớm. Nghe lời của Thị Anh (cùng quê Nghi Lộc) nên tôi cho con vào Vũng Tàu đi làm. Không ngờ nó lại trở về với bộ dạng như thế này”. Quán cà phê Mobel của vợ chồng bà Anh tại số 1 Lê Quang Định, TP Vũng Tàu. Ảnh: K.LY NTG với ba viết xăm trên mặt và trên ngực. (Ảnh do gia đình cung cấp) Chiều 12-12, G. đã gửi đơn tố cáo bà Anh đến các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An và TP Vũng Tàu. Đơn tố cáo nêu: Tháng 3-2008, G. (17 tuổi) vào Vũng Tàu phụ giúp bán hàng ở cửa hàng tạp hóa cho vợ chồng Anh. Ngoài cửa hàng tạp hóa và bán SIM, card, vợ chồng Anh kinh doanh cả dịch vụ karaoke. Sau một thời gian, bà Anh lấy lý do thiếu nữ nhân viên phục vụ karaoke nên buộc G. phải tiếp bia, rượu cho khách. Khi khách muốn “vui vẻ”, G. phải đi đến nơi khách hẹn để “phục vụ” dưới sự giám sát một số tay chân của bà Anh. Tất cả các cuộc điện thoại gọi đến và gọi đi G. đều phải mở loa ngoài cho bà Anh nghe. Do vậy, G. phải nói với mẹ và chị là công việc nhàn nhã, nơi ăn ở rất sướng. Tháng 5-2011, bà Anh dẹp dịch vụ karaoke. Do G. không dám nói ra sự thật nên tháng 7-2011, chị L. cũng vào làm việc cho bà Anh. Chiều 26-11, bà Anh đi xem bói và nghe phán: “Chồng đang gian díu với một cô giúp việc, cô này đang cất giấu một khoản tiền trong quần màu nâu”. Lúc đầu bà Anh nghi chồng ngoại tình với L., tra xét nhưng không tìm được chứng cứ. Sau đó, bà Anh gọi em gái là Nguyễn Thị Kim Oanh chở G. đến ngôi nhà hoang. Tại đây, bà Anh hăm dọa “nếu không khai thật sẽ gọi người đến xử hai chị em”. Do bị đe dọa tính mạng, G. nói có “quan hệ với chú một lần”. Bà Anh vẫn chưa tin nên đe dọa tiếp và cô phải nói “có quan hệ ba lần”. Tối 26-11, hai chị em G. được đưa đến nhà mẹ đẻ bà Anh (tên là Huyến) để tiếp tục tra hỏi trước khi về lại quán cà phê. Tại quán cà phê, ông Phong khẳng định không có chuyện ngoại tình và đe dọa “xong vụ này tao sẽ giết hai chị em và cả gia đình”. Bà Huyến, bà Tám liền lao vào đánh G. sưng tím mặt mày rồi lại chở hai chị em về nhà bà Huyến. Sáng 27-11, bà Anh tiếp tục đánh G., sau đó lấy kéo cắt trụi tóc và lông mày. Bà Anh còn buộc G. ghi ra giấy nội dung có ngoại tình với Phong. Đến 15 giờ ngày 28-11, Hương (nhân viên của bà Anh) đi xe máy đến chở G.. Dọc đường Hương nói: “Bà chủ nói rất hận mày vì chú Phong đã đổ lỗi cho mày. Giờ cho mày hai cách để lựa chọn, một là tạt acid, hai là đi xăm ba hình con vật vào người”. Nói rồi Hương chở G. đến một tiệm xăm trên đường Hoàng Hoa Thám để xăm. Bà Anh còn bắt Hương chụp ảnh người G. có đủ ba vết xăm rồi mới thả cho hai chị em G. về quê. G. cho biết bà Anh đang nợ cô bốn năm tiền lương. Trong ba năm làm việc, cô chỉ được về quê ba lần. Chiều 12-12, ông Phạm Đình Chương, Trưởng Công an xã Nghi Diên, cho biết: “Công an TP Vũng Tàu đã nhờ xã xác minh lý lịch của G. và Nguyễn Thị Hương (xã Nghi Diên). Chúng tôi đang tích cực phối hợp làm rõ vụ việc”. Chiều 12-12, G. đã đi tẩy xóa ba hình xăm tại một cơ sở thẩm mỹ viện ở TP Vinh. TRÙNG KHÁNH - ĐẮC LAM