Triệu tập thêm 27 nghi can cướp gỗ sưa

27 nghi can này từng tham gia các băng nhóm cướp sưa của Nguyễn Văn Hiệu (công an viên xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch) và một số băng nhóm khác. Hiện công an đang làm rõ danh tính, hành vi cướp sưa, đồng thời cấm 27 đối tượng trên rời khỏi nơi cư trú.

Trong khi đó, ông Trần Văn Tuân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, cho biết tỉnh vừa có công văn yêu cầu Ban Quản lý vườn sớm làm rõ việc một số cán bộ nghi tiếp tay lâm tặc (hiện bị đình chỉ công tác) để có phương án xử lý; công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ điều tra để khởi tố bị can, sớm kết thúc vụ án khai thác, buôn bán, vận chuyển gỗ sưa trái phép.

MINH QUÊ