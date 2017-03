Trở lại “sào huyệt” ma túy ở quận 8

Biểu dương chiến công triệt phá đường dây ma túy lớn Ngày 6-11, Trung tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, gửi điện biểu dương chiến công của các đơn vị, đồng thời quyết định khen thưởng hai đơn vị của Cục CSĐT tội phạm về ma túy và Công an TP Hải Phòng mỗi đơn vị 10 triệu đồng . Theo báo cáo của Công an TP Hải Phòng, lực lượng công an đã truy bắt hai đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Bình (trú phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) và Chu Văn Duy (trú xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La) về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Lực lượng công an đã thu giữ 18 bánh heroin, 700 g ma túy đá, ba khẩu súng các loại, chín viên đạn, một xe ô tô, 154 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy khác. Được biết khi bị lực lượng công an phát hiện tại Trạm thu phí Tiên Cựu, Tiên Lãng (TP Hải Phòng), nhóm đối tượng này đã lái ô tô tẩu thoát, đồng thời dùng súng bắn trả quyết liệt. Cùng ngày, Công an tỉnh Bình Định vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy và bắt giữ sáu nghi can. Đó là Lê Trường Hận, Nguyễn Thị Tú, Nguyễn An Trung, Bùi Duy Minh, Hồ Sĩ Nhân và Nguyễn Thị Hạnh. Theo điều tra ban đầu, trong tháng 10-2011, Minh và Đặng Văn Tí (hiện đã bỏ trốn) bốn lần vào TP.HCM mua heroin đem về bán cho con nghiện ở Bình Định thu về 72 triệu đồng. Trong đó, vợ chồng Hận - Tú mua heroin từ Minh rồi cùng Nhân, Hạnh lôi kéo mua bán với các đối tượng khác. H.HOÀNG - T.LỘC