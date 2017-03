Trở về sau 12 năm làm vợ người chồng không biết tên

Ngày 12/6, Công an Hà Nội cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Xuân Hải (53 tuổi), Nguyễn Thị Hợp (33 tuổi), Đỗ Thị Việt (32 tuổi), cùng ở huyện Quốc Oai và Hoài Đức (Hà Nội) để làm rõ về hành vi buôn bán người.



Nạn nhân của bọn buôn người đã phải trải qua 12 năm cùng cực khi phải làm vợ người đàn ông Trung Quốc hơn chị hàng chục tuổi. Đã có 3 mặt con với người chồng hờ, nhưng người phụ nữ đau khổ tên Nguyễn Thị T. không một phút nguôi nỗi nhớ nhà, mong được trở về quê hương.



Cách đây 3 ngày, Đội Chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em (Đội 12), nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị T. (40 tuổi, ở huyện Quốc Oai, HN). Trong đơn, người phụ nữ tố cáo mình từng bị một nhóm người bán sang Trung Quốc.



Tại cơ quan công an, líu ríu dắt theo đứa con lớn khoảng 10 tuổi, chị T. chậm rã kể về quãng đời bất hạnh của mình. Sinh ra trong một gia đình đông anh chị em, lại nghèo khó, vào năm 1998, bố T. lâm bệnh nặng mà trong nhà không có tiền để chạy chữa.



Đúng lúc đang phải chạy vạy khắp nơi lo tiền thuốc thang cho bố, chị T. gặp Việt và Hợp ở cùng huyện. Biết chuyện T. đang gặp khó khăn, bọn chúng đã “gài bẫy” chị bằng những lời hứa hẹn sẽ kiếm hộ việc làm có thu nhập cao ở thành phố.



Khấp khởi mừng thầm, chị T. theo chân Việt, Hợp ra thành phố xin việc với mức lương được hứa hẹn lên tới 10 triệu đồng một tháng. Ngây thơ tin theo lời bọn buôn người, chị T. còn rủ thêm hai người bạn cùng quê theo chân bọn chúng.



Bọn buôn người đã đưa chị T. và hai người bạn của chị theo một người đàn ông qua biên giới Lạng Sơn, sang Bằng Tường, Trung Quốc. Tại đây, chị T. bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc hơn mình hàng chục tuổi, ép làm vợ ông ta.



Người đàn ông Trung Quốc đó sống ở một vùng hẻo lánh, thường hay đánh đập chị T. vì những bất đồng ngôn ngữ khiến chị không thể hiểu được chồng chị muốn gì để phục vụ.



Theo lời một cán bộ điều tra, cuộc sống đày đọa trôi qua, chị T. có với người đàn ông Trung Quốc đó 3 đứa con trong 12 năm chung sống, nhưng cho đến nay chị vẫn không thể biết được tên chồng mình là gì.



Chị T, chia sẻ với cán bộ công an: Trong 12 năm đó, chị không nguôi ngoai nỗi nhớ nhà nên sau 12 năm chị đã tìm cách trốn về VN, dắt theo đứa con trai lớn. Trở về được VN, điều chị muốn làm là tìm ra kẻ đã khiến cuộc đời chị ngoặt sang ngõ tối.



Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của chị T., bước đầu, công an xác định, Hải là kẻ cầm đầu nhóm buôn người đã lừa bán chị T. sang biên giới. Hắn đã bàn với Việt và Hợp cùng tham gia ăn chia. Trong vụ bán chị T. và hai người bạn, Hải được "đầu mối" trả cho 1,5 triệu đồng. Hăn đã chia cho Việt và Hợp mỗi người 350.000 đồng.



Hai phụ nữ cùng bị bán với chị T. hiện vẫn bặt tin.





Theo T.N ( VNN)