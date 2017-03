Trở về sau 20 năm bị bán sang Trung Quốc

Sinh ra trong gia đình nghèo ở xã Hậu Thành (Yên Thành, Nghệ An), từ nhỏ Đào Thị Hường đã mồ côi mẹ. Bố lấy thêm vợ, cảnh dì ghẻ con chồng khiến cô bé Hường thiệt thòi hơn nhiều so với đám bạn cùng trang lứa. Do kém nhan sắc, Hường chấp nhận về làm vợ lẽ cho người đàn ông hơn mình 20 tuổi và sinh được hai con.



Năm 1992, chị Hường sang xã Lăng Thành chặt củi, gặp một phụ nữ và được người này hứa xin việc làm ở Hà Nội với mức lương bằng chị gánh củi cả năm. Một ngày mưa gió, người phụ nữ đi xe máy đến nhà chị và giục "công ty ở Hà Nội đang cần người, phải đi gấp". Người mẹ nghèo chỉ kịp ôm tạm biệt hai con rồi xách túi đựng bộ quần áo rách theo người lạ lên đường với mong ước đổi đời.



Lần đầu tiên trong đời được đi ôtô ra Hà Nội, người phụ nữ nghèo không dám ngủ, vừa lo lắng cho hai con vừa mong đến thủ đô thật nhanh. Xe đi hơn hai ngày mà vẫn chưa đến chỗ làm, chị xốn xang nhưng không dám hỏi vì xung quanh toàn người lạ.









Khi xe dừng ở một con sông, một số người lạ xuất hiện rồi đưa chị vượt sông, còn người đàn bà "tốt bụng" kia lặn mất tăm. Sợ hãi, chị Hường ngoan ngoãn nghe theo họ. Những người này đưa chị đến gia đình người đàn ông lớn tuổi. Khi chị khóc lóc van xin, lập tức bị giáng mấy cái bạt tai. Những ngày đầu, chị bị nhốt vào phòng kín, đến bữa cơm được người đàn ông bưng đến tận buồng, như một người tù.Sau gần một năm giam cầm, khi thấy chị Hường có vẻ ngoan ngoãn, gia đình này cho chị ra khỏi phòng kín, cúng một con gà để làm lễ. Từ đó, chị như người ở trong nhà chồng, ngày quần quật làm việc, đêm về phải hầu hạ chồng, nếu không sẽ bị ăn đòn.Mấy năm sau, chị mang thai bé trai, cuộc sống nhờ đó cũng tốt hơn vì gia đình chồng muốn có đứa con nối dõi. Nhưng cậu con trai vừa ra đời đã gặp bạo bệnh, không thể qua khỏi. Lập tức, chị bị đánh, bị đối xử tàn nhẫn vì chồng cho rằng chị không biết đẻ, không biết nuôi con.Hai năm sau, chị Hường lại mang thai, lần này là một bé gái. Cũng như lần trước, nhà chồng có vẻ đối xử tốt hơn, chị không phải chịu những trận đòn liên tục nhưng nhất cử nhất động đều bị kiểm soát gắt gao.Sau hơn 10 năm, chị có được ít vốn tiếng Trung, gia đình chồng cho chị đi chợ, đi làm đồng. Một lần ra chợ, chị đứng cạnh một phụ nữ thì nghe người này chào bằng tiếng Việt. Hai người lập tức làm quen và biết đều bị lừa bán. Từ đó, hai người đàn bà thường qua nhà nhau thăm hỏi.Những ngày đầu, thấy có người phụ nữ Việt đến nhà, chồng chị Hường ra sức ngăn cấm, đánh đập không cho tiếp xúc. Dần dần, khi thấy người phụ nữ này cũng hiền lành và hay giúp đỡ vợ mình nên cả hai được đi lại. "Mỗi khi đặt lưng nằm ngủ, tôi lại nhớ đến hai đứa con ở Việt Nam. Ngày ra đi, chúng nó bé xíu, nay mình đã bước sang tuổi bà, chắc chúng nó cũng đã có con ở nhà", bà Hường nhớ lại.Ý tưởng trốn về nước được người bạn đồng hương hợp sức. Từ đầu năm 2011, hai người vạch kế hoạch chạy trốn. Họ dành dụm những đồng tiền lẻ có được sau mỗi lần đi chợ rồi cùng nhau hỏi đường. Vào một đêm mưa gió giữa năm 2012, bà Hường nuốt nước mắt tạm biệt con gái 15 tuổi rồi bỏ trốn khỏi nhà chồng cùng người bạn.Không giấy tờ tùy thân, họ không dám tìm đến đồn cảnh sát vì sợ bị bắt. Vốn tiếng Trung ít ỏi, họ đi nhờ xe tải của những người buôn bán rau quả để đến biên giới và trở về Việt Nam bằng cách băng rừng, vượt sông. Khi đặt chân đến biên giới Việt Nam, cả hai ôm nhau khóc nức nở rồi bà Hường bắt xe về Nghệ An còn người bạn về Hải Dương.Về đến xã Hậu Thành, bà Hường có cảm giác lâng lâng khó tả. Lần theo con ngõ ngày xưa, thấy một thanh niên đang bế con có nhiều nét giống con trai mình, bà Hường cất tiếng "Hậu ơi". Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. "Trong mơ tôi cũng không tin mẹ mình còn sống và trở về", anh Phan Ngọc Hậu tâm sự. Ngày bà Hường bị bán, tóc Hậu còn để chỏm, giờ anh đã có vợ và hai con...Nghe tin bà Hường trở về, khắp làng trên, xóm dưới đều xôn xao. Ai cũng muốn đến nhìn, hỏi thăm về quãng đời cơ cực của bà và mừng cho cảnh đoàn tụ của mẹ con người đàn bà bất hạnh. "Hai mươi năm sống tủi nhục ở xứ người, chưa bao giờ ý định trở về chấm dứt trong tôi. Dù có một đứa con gái bên đó nhưng vì nhớ gia đình, thương hai con ở nhà mà tôi mới có sức mạnh để trở về như ngày hôm nay", bà Hường tâm sự.Hiện bà Hường đã viết đơn tố cáo kẻ đã lừa bán mình sang Trung Quốc.