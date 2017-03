Trời đẹp trong ngày lễ tình yêu

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ phổ biến 17-25oC, Trung Bộ trưa và chiều trời nắng, nhiệt độ phổ biến 22-24oC.

Trong ba ngày đầu tuần này, ở miền Bắc tuy còn rét nhưng rét đậm chỉ còn xảy ra cục bộ ở vùng núi. Nhiệt độ nhích lên khoảng 1-2oC ngày và đạt ngưỡng 20-23oC vào giữa tuần, riêng các tỉnh vùng núi Tây Bắc nhiệt độ có thể đạt xấp xỉ 30oC. Khoảng ngày 16 và 17-2 sẽ có một khối không khí lạnh tràn xuống gây mưa nhỏ, mưa phùn và rét đậm trở lại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kéo dài đến cuối tuần.

Hiện ở miền Trung Philippines xuất hiện một vùng áp thấp. Dự báo trong 1-2 ngày tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng tây, vào nam biển Đông. Vùng áp thấp này không có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nhưng sẽ gây thời tiết xấu trên khu vực giữa và nam biển Đông vào giữa tuần tới. Trên đất liền, vào những ngày giữa tuần từ 15 đến 17-2, các tỉnh Nam Trung Bộ sẽ xuất hiện mưa rào nhẹ rải rác.

HOÀNG VÂN