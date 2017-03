Trời lạnh ở vùng núi phía Bắc do ảnh hưởng của bão

Dự báo nhiệt độ ở phía Đông Bắc Bộ sẽ ở mức thấp nhất là 20 -23 độ C, riêng vùng núi lạnh hơn, có nơi 16-18 độ C.



Nhiệt độ cao nhất tại khu vực này là 29-32 độ C, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.



Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.



Riêng Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.



Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam của hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của đới gió tây nam có cường độ trung bình.



Trong khi đó, bão số 6 hiện đang hoạt động trên khu vực phía đông bắc biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670km về phía đông bắc và đang di chuyển theo hướng bắc.



Hồi 4 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão số 6 ở trên khu vực phía Đông Bắc biển Đông, cách bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 320km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần bão mạnh cấp 14, cấp 15, giật cấp 16, cấp 17.



Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km. Đến 4 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở cách bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 150km về phía Đông Nam.



Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 200km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 400km.



Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.



Đến 4 giờ ngày 24/10, vị trí tâm bão ở trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300km.



Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 25/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8.



Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông) có gió mạnh cấp 12, cấp 13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14, cấp 15, giật cấp 17. Sóng biển cao từ 11-13m, biển động dữ dội./.







Theo Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)