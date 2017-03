Lúc 20 giờ, trời mưa to, do nắp cống bị bật nên anh Khánh lọt xuống và bị nước cuốn trôi khoảng 1 km. Sau đó, anh may mắn bám vào được một khúc cây nằm ngang cống và kêu cứu. Nhiều người đã cạy nắp cống đưa anh Khánh lên.

N.LINH