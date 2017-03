Trộm cả phòng VIP bệnh viện

Đó là phản ánh của nhiều thân nhân người bệnh về tình trạng trộm cắp, móc túi xảy ra tại Bệnh viện Triều An (quận Bình Tân, TP.HCM). Đặc biệt tại khu VIP tưởng chừng như an toàn nhưng kẻ trộm vẫn dễ dàng xâm nhập vào khua khoắng tài sản.

Đêm nào đạo chích cũng viếng

Chị Trần Thị Diễm Hà (ngụ quận 11, TP.HCM) kể: “Tối 28-9, đứa con hai tuổi bị sốt, vợ chồng tôi đến Bệnh viện Triều An và đăng ký nằm phòng riêng ở khu VIP với giá tiền phòng là một triệu đồng/ngày để tránh phức tạp khi ở chung với nhiều bệnh nhân khác. Nhưng không ngờ”...

Trong đêm, chị Hà và chồng hai lần mở cửa cho điều dưỡng vào phòng thử máu, cặp nhiệt độ cho con. Rạng sáng, chồng chị dẫn con ra ngoài ăn cháo, còn chị nằm chợp mắt một lát. Sau đó, chồng chị Hà quay về thì phát hiện chiếc điện thoại di động để trên giường đã biến mất. Hai lần chồng chị thử gọi vào số máy bị mất vẫn nghe tiếng chuông đổ nhưng nửa chừng có người tắt máy.

Tối hôm sau, để thức canh chừng con, chồng chị Hà lấy máy tính xách tay ra làm việc, còn con chuột và cặp máy tính vẫn để trong tủ. Gần sáng, anh thấm mệt nên tranh thủ ngủ một chút.

Nửa giờ sau, điều dưỡng đến gõ cửa, lúc đó anh chị phát hiện chiếc máy tính xách tay đã không còn. Thậm chí kẻ trộm còn lục lọi tủ lấy luôn cặp đựng máy tính xách tay cùng con chuột, trước tủ có cái ghế chặn cửa cũng mất luôn.

Ngày 2-10, trong lúc chị Hà chuẩn bị làm thủ tục xuất viện cho con, khi mở túi xách ra mới tá hỏa vì cái bóp đựng giấy tờ cùng vài trăm ngàn đồng trong túi đã không cánh mà bay. Điều khó hiểu là từ lúc vợ chồng chị đưa con vào bệnh viện thì túi xách lúc nào chị cũng kè kè bên người. “Cứ tưởng khu VIP là biệt lập, an toàn, người lạ khó có thể vào bên trong, vậy mà trộm cắp vẫn như rươi” - chị Hà bức xúc nói.

Gắn camera để triệt tiêu tệ nạn

Sau khi vợ chồng chị Hà trình báo vụ mất trộm đến đội bảo vệ Bệnh viện Triều An, Công an phường An Lạc (quận Bình Tân) đã đến hiện trường xem xét và lập biên bản.

Ông Lê Đình Triệu, đội trưởng đội bảo vệ, cho biết đội chỉ có trách nhiệm tuần tra và bảo vệ khu vực bên ngoài. Khi thấy người nào có dấu hiệu khả nghi thì bảo vệ bám theo thăm dò hoặc mời ra khỏi cổng. Bên trong các khu điều trị thì hộ lý, điều dưỡng có nhiệm vụ nhắc nhở người nhà bệnh nhân tự giữ tài sản.

Theo bác sĩ Võ Phi Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Triều An, sau khi xảy ra mất trộm ở phòng VIP, lực lượng bảo vệ đã tăng cường tuần tra đêm ngày tất cả các khu điều trị, đồng thời bệnh viện đang xúc tiến gắn camera quan sát. Bác sĩ Hùng nói: “Chúng tôi sẽ cố gắng triệt tiêu tình trạng trộm cắp trong bệnh viện để tránh gây phiền hà, bức xúc cho người bệnh và thân nhân”.

Trao đổi với phóng viên, ban chỉ huy Công an phường An Lạc cho biết do bệnh viện nằm gần Bến xe Miền Tây, nơi phức tạp về tình hình an ninh trật tự nên bị ảnh hưởng. Một số vụ trộm cắp xảy ra nhưng nạn nhân không trình báo, công an phường chưa nắm được, khi nào bảo vệ bệnh viện yêu cầu công an phường mới đến phối hợp truy xét.