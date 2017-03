Trộm cắp cuối năm “hành” SV

Trộm đột nhập táo tợn



Đi học về, Ngân, SV trường ĐH Công nghiệp, thuê trọ ở đường Dương Quảng Hàm (Q. Gò Vấp) hớn hở cảm ơn người bạn cùng phòng vì đã đưa giúp mấy chiếc quần jean vào. Cô bạn trả lời: “Đâu có, tớ cũng vừa về đến nhà, nào đã kịp ra vào gì”. Lúc đó, cả hai mới tá hỏa biết bị mất quần áo. Người bạn kia cũng mất chiếc sơ mi và áo khoác.



Ngoài một số đồ cũ, có 2 chiếc quần jean trị giá hơn 400.000 đồng Ngân tích cóp mãi mới mua được để dành về quê mặc Tết. Bây giờ coi như mất sạch nên cô không khỏi bần thần. Ngân khẳng định từ trước đến giờ xóm trọ rất khi có tình trạng mất đồ vì lối ra vào chung có cửa rất kín đáo, chủ nhà ở ngay đầu hẻm. Từ lâu mọi người vẫn phơi quần áo ở ngoài, đêm mới đưa vào vì trong phòng rất ẩm thấp. Hóa ra, không chỉ phòng Ngân mà có phòng gần đó cũng bị mất chăn mềm đang phơi ngay giữa ban ngày ban mặt.







Một chủ nhà trọ kiểm tra lại “hiện trường” phòng trọ sinh viên sau vụ mất cắp tại phòng trọ.

Cảnh giác hết sức



Chỉ cần một chút chủ quan, sơ hở là đồ đạc của dân xóm trọ thành “mồi ngon” của dân trộm cắp ngay.

Chỉ cần một chút chủ quan, sơ hở là đồ đạc của dân xóm trọ thành “mồi ngon” của dân trộm cắp ngay.

Theo Hoài Nam (DT)



Kinh khủng hơn, người thuê trọ tại khu Thạnh Lộc 04 (khu phố 3, P.Thạnh Lộc, Q.12) đang vô cùng bất an, lo lắng trước nạn trộm cắp vô cùng táo bạo đã tấn công rất nhiều phòng trọ ở đây. Nhiều phòng đã bị trộm cạy cửa cuỗm xe máy, đồ đạc. Và cũng một số SV trải qua các cú “đột nhập” giữ đêm rất đáng sợ.Nguyễn Văn Lai, SV Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, thuê trọ tại nhà ông Nguyễn Văn Sáu, kể lại, khi đang ngủ miên man thì cậu nghe tiếng đầu sột soạt ngay cửa. Chập chờn, Lai thấy có người đang thập thò ở ngay đầu giường. Lai phản xạ, tung chân đạp mạnh thì tên kia nhanh chân chạy đi mất. Cả xóm trọ được phen náo loạn vì cánh cửa cài bên trong vẫn bị mở một cách ngon lành.“Lúc đó tầm 2 giờ sáng. Phòng em khép kín, cửa đã cài bên trong chúng vẫn mở được thông qua cửa sổ cách đó cả mét. Em nghĩ bọn chúng đã canh chừng, thấy em thường ngồi sử dụng laptop ở gần cửa nên làm liều”, Lai kể.Đêm 7/1, cũng tại khu trọ này, phòng của cô gái Lê Ngọc Hoài (quê ở Hà Tĩnh) cũng bị trộm tấn công vào lúc gần 3 giờ sáng. Đang ngủ, giật mình bởi tiếng động lớn, cô gái vội vàng từ trên gác xuống thì cửa sổ trống hoác, các tấm kính đã bị gỡ ra để trộm dễ “mò mẫm” xung quanh. Đặc biệt, trước khi hành động, chúng đã tắt 3 chiếc đèn chiếu sáng ở lối đi lại nơi khu trọ.“Chiếc túi xách mẹ em gửi mua treo trên giá đã bị chúng lấy đi. Tài sản mất không lớn nhưng em thật sự hoảng vì sợ liều lĩnh của chúng. Cửa sổ như vậy mà còn gỡ ra để thò vào lấy đồ cho bằng được”, Hoài vẫn chưa hết run khi kể lại.Kiểm tra lại cửa sổ phòng trọ của Hoài đã bị cạy hơn nửa, ông Nguyễn Văn Sáu - chủ nhà trọ cho hay chỉ cách đây hai hôm, trong buổi họp tổ dân phố, công an phường đã lưu ý chủ nhà có phòng trọ nhắc người thuê trọ phải cảnh giác cao độ trước nạn trộm cắp tung hoành cuối năm.“Tôi đã về phổ biến, nhắc nhở mọi người, đêm đi ngủ phải dùng ổ khóa khóa cửa từ bên trong. Không được cho người lạ tiếp cận hay vào phòng. Đây là lần đầu tiên dãy trọ này bị phá cửa sổ nên cũng không ngờ đến. Ai cũng lo trước nạn trộm cắp rất táo tợn trong tháng “củ mật”, ông Sáu nói.Theo ông Sáu, trước khi ra tay, bọn trộm đã “do thám” kỹ tình hình về tài sản, thói quen của người thuê trọ. Chúng thường hoạt động từ 1 đến 4 giờ sáng, lúc mọi người ngủ say nhất và nhằm vào những phòng có xe máy, máy tính.“Phòng có gác xép nên mọi người ngủ ở trên nên khi ngủ say ở dưới chúng làm gì cũng rất khó phát hiện. Vì thế, nếu không ngủ dưới để trông chừng thì mọi đồ đạc phải để thật xa tầm với từ những kẽ hở”, ông Sáu nhắc nhở SV.Thời điểm này, hầu hết SV và người dân sống trọ phải thấp thỏm trước nạn trộm cắp. Do đặc điểm như đông người sống trong không gian chật hẹp, phức tạp, nhà cửa không kiên cố… nên các khu trọ luôn là “địa bàn” bị dân trộm cắp nhòm ngó. Trong khi đó, người thuê trọ cũng rất hay sơ hở như dựng xe ngoài phòng; phơi quần áo đồ đạc bên ngoài; sạc điện thoại, máy tính ở gần cửa… mà không lường đồ đạc có thể “biến mất” trong tích tắc.Ngọc Anh, thuê trọ ở đường Phạm Văn Chiêu (Q. Gò Vấp) cho hay, dãy trọ của bạn vừa có người vừa bị mất xe và tiền nên cô bất an vô cùng. Theo Ngọc Anh, những người thuê trọ chủ yếu là SV và công nhân thì chiếc xe, máy tính, điện thoại là tài sản lớn vô cùng.Cô gái hoang mang: “Tôi không dám chủ quan như trước nhưng quả thật rất khó lường các thủ đoạn của bọn trộm cắp. Nói thật ngồi ăn cơm cũng không ngon vì phòng chật, ngồi ăn phải mở cửa. Đêm ngủ cũng chập chờn, lâu lâu lại giật mình mở mắt, hốt hoảng nghĩ… mất xe rồi”.