Trộm cắp máy tính liên tỉnh

Từ khoảng tháng 5, tháng 6-2009, thời điểm các em học sinh được nghỉ hè, trên địa bàn các tỉnh phía Bắc như Hà Nam, Hà Nội, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Phòng, Tuyên Quang… liên tiếp xảy ra các vụ trộm đột nhập, lấy đi máy tính tại các trường học. Nghiên cứu đặc điểm các vụ trộm xảy ra trên địa bàn, lực lượng Điều tra hình sự Công an tỉnh Hà Nam nhận thấy, bọn trộm dùng vật cứng tác động trực tiếp vào khóa bảo vệ của trường.

Đáng chú ý, chúng thường đi ôtô với số đông đến địa điểm gây án. Có vụ, người dân thấy một đám thanh niên đi ôtô vào trường học nên đã ra hỏi. Một trong số thanh niên tự tin trả lời, “chúng tôi là khách, có hẹn làm việc với nhà trường”.

Rạng sáng 20-10, từ nguồn tin trinh sát, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Nam, phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên và CAH Duy Tiên mật phục tại trường THPT Duy Tiên A (tỉnh Hà Nam). 2h30, các trinh sát phát hiện một nhóm khoảng 10 đối tượng đi trên 2 xe ôtô (1 xe 4 chỗ, 1 xe 7 chỗ) đến trước cổng trường. Một số đối tượng xuống xe, dùng tuốc nơ vít bẻ khóa cổng. Sau khi mở được cổng trường, chúng phân thành 2 tốp; 1 tốp cảnh giới, 1 tốp đi sâu vào trong trường, tiếp cận phòng để máy tính. Đến nơi, chúng tiếp tục dùng mỏ lết bẻ khóa phòng, đột nhập vào trong và tháo các dây đấu nối, mang ra ngoài 48 chiếc CPU.

Trong khi các đối tượng đang vận chuyển số tang vật lên xe thì lực lượng Công an ập vào bắt giữ được 5 đối tượng và xe ôtô 4 chỗ mang BKS 20L-2416. Số đối tượng còn lại nhảy lên xe 7 chỗ bỏ chạy. Đến địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, xe của các đối tượng bị lật xuống ruộng. Do trời tối, các đối tượng đã kịp tẩu thoát.

Liên tục từ ngày 20-10 đến trung tuần tháng 11-2009, Công an tỉnh Hà Nam và Thái Nguyên đã lần lượt truy xét, bắt giữ toàn bộ ổ nhóm trộm cắp táo tợn này. Chúng gồm 11 đối tượng, trong đó 10 tên hiện đã bị khởi tố bị can về tội trộm cắp là Phạm Quang Cảnh (SN 1981); Bùi Đức Trọng (SN 1984); Nguyễn Tiến Lập (SN 1986); Đặng Trường Sơn (SN 1991); Nguyễn Tiến Công (SN 1989); Lê Hồng Tuấn (SN 1982); Dương Văn Ngọc (SN 1988); Nguyễn Tiến Chiều (SN 1986), cùng trú tại phường Cam Giá, TP Thái Nguyên; Vũ Ngọc Xuân (SN 1987); Nguyễn Đức Cường (SN 1984), cùng trú tại phường Tân Thành, TP Thái Nguyên. 1 đối tượng bị khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có là Nguyễn Văn Thái (SN 1986), trú tại phường Cam Giá, TP Thái Nguyên).

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận từ tháng 5-2009 đến khi bị bắt, ngoài vụ trộm bị bắt quả tang trên, chúng đã gây ra 18 vụ trộm cắp máy tính trên địa bàn các tỉnh Thái Bình, Hải Phòng, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nam, Hải Dương… Máy tính, máy chiếu của các trường học là mục tiêu của nhóm trộm này.

Trong số 18 vụ trộm, tỉnh Bắc Giang là nơi bị nhóm lưu manh này “viếng thăm” nhiều nhất, với 8 vụ - 200 CPU và màn hình máy tính. Trường học bị thiệt hại nặng nhất là trường THCS Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; tối 16-9, nhóm trộm đột nhập vào trường, lấy đi 15 CPU, 20 màn hình máy tính. Ngay sau đó, chúng đánh ôtô về địa bàn tỉnh Thái Nguyên gây ra thêm 1 vụ. Thủ đoạn của các đối tượng là thường chọn những trường điểm của huyện hoặc tỉnh nào đó, sau đó thám thính đường đi nước bước. Khi hành sự, chúng thuê ôtô tự lái làm phương tiện để vận chuyển đồ trộm cắp.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 31 màn hình máy tính, 32 CPU, 3 chiếc máy chiếu, 2 máy tính xách tay, 2 ti vi, 65 ổ cứng các loại và một số phụ kiện khác.

