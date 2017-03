Trộm chó bị đốt xe, đánh trọng thương

Cả hai đã bị người dân bốn thôn Đại Sơn, Bình Tân Tây, Trà Bình Tây và Hòa Nghĩa vây bắt. Một người nhanh chân bỏ trốn. Cường bị người dân bắt được nện cho một trận phải vào BV Phù Mỹ cấp cứu. Chiếc xe máy cũng bị đốt cháy rụi.

Một số người dân cho biết khi vừa mới đến thôn Hòa Nghĩa bắt chó, do bị truy đuổi, hai người trộm chó đã lấy ớt bột ném vào mặt họ. Hiện Công an xã Mỹ Hiệp đang củng cố hồ sơ, bàn giao vụ việc cho Công an huyện Phù Mỹ tiếp tục điều tra làm rõ.

VĂN TỐ