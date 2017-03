Trộm chó dùng súng tự chế bắn công an

Trước đó, đêm 10-3, Công an xã Vĩnh Mỹ A (huyện Hòa Bình) tuần tra phát hiện Khánh cùng đồng bọn dùng súng tự chế có gắn xung điện để trộm chó. Bị công an vây bắt, Khánh đã dùng súng tự chế bắn công an viên Lê Quốc Huy bị thương rồi tẩu thoát.

Gần đây, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu thường xảy ra tình trạng mất trộm chó. Kẻ trộm đi thành nhóm và tỏ ra liều lĩnh, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.

M.NGỌC