Trộm của nhân viên cùng công ty

Tuy nhiên, đáp lại những việc làm đầy ý nghĩa trên, Hoàng Anh Chiều lập kế hoạch trộm xe máy của nhân viên công ty mang đi bán lấy tiền chơi lô đề, cá độ bóng đá.

CAP Nghĩa Tân vừa hoàn tất hồ sơ và chuyển đối tượng Hoàng Anh Chiều (SN 1983, ở xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cùng toàn bộ tang vật đến CAH Mỹ Đức, Hà Nội để truy tố đối tượng.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 19-11, tổ công tác của CAP Nghĩa Tân làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT tại tuyến phố Tô Hiệu đã phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển chiếc xe máy nhãn hiệu Jupiter màu xanh không có biển kiểm soát với nhiều dấu hiệu nghi vấn. Khi được tổ công tác ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính thì nam thanh niên này bất ngờ rồ ga định bỏ chạy. Tổ công tác đã đuổi theo và giữ được đối tượng. Kiểm tra tại chỗ đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc chiếc xe máy đang sử dụng. Ngay sau đó đối tượng và chiếc xe máy được đưa về trụ sở CAP để làm rõ.

Đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận tên là Hoàng Anh Chiều, hiện đang làm công nhân tại Công ty May Việt Hưng. Chiếc xe máy Chiều đang đi y lấy trộm của ông Nguyễn Đức Chiến là bảo vệ của công ty. Đấu tranh mở rộng, Chiều khai nhận bản thân y trước đây vốn nghỉ học sớm. Thấy y ở nhà hay giao du với đám bạn xấu, gia đình Chiều xin cho y được vào làm công nhân may của Công ty May Việt Hưng. Tháng 3-2009, Chiều được Công ty May Việt Hưng nhận vào làm tại công ty. Thấy Chiều nhà ở xa, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, do vậy lãnh đạo công ty đã sắp xếp cho Chiều cùng một công nhân khác được ở tạm trong một phòng làm việc của công ty. Do vậy nên Chiều nắm bắt được lịch làm việc cũng như việc đảm bảo an ninh của công ty qua các nhân viên bảo vệ. Nhiều lần Chiều mượn xe máy Jupiter BKS: 33N3-4932 của ông Nguyễn Đức Chiến khi ông Chiến đến ca trực.

Thấy ông Chiến dễ tính, Chiều nảy sinh ý định trộm cắp chiếc xe. Ngày 15-11, Chiều mượn xe đi chợ mua thức ăn. Không chút nghi ngờ, ông Chiến đã đưa xe và chìa khóa cho Chiều. Chiều phóng thẳng xe đến một hiệu sửa chữa khóa và làm thêm một chiếc chìa khóa rồi đi xe về trả cho ông Chiến. Đến tối 17-11, khi thấy ông Chiến đi bộ ra quán nước cách cổng công ty khoảng 100m, Chiều liền dùng kìm phá khóa càng xe máy rồi lấy chiếc chìa khóa đã đánh sẵn nổ máy phóng thẳng lên Hà Nội.

Khi đi đến khu vực đường Lê Đức Thọ thuộc địa bàn huyện Từ Liêm, Chiều dừng lại dùng kìm tháo biển kiểm soát xe máy vứt đi rồi mang xe máy đến chợ xe Dịch Vọng Hậu để gửi rồi quay ngược về công ty đi làm như bình thường. Đến 13h30 ngày 19-11, Chiều lấy lý do về quê thăm người ốm rồi đi xe buýt ra Hà Nội lấy xe máy mang đi tiêu thụ để lấy tiền chơi lô đề, cờ bạc. Khi đi đến khu vực đường Tô Hiệu thì Chiều bị CAP Nghĩa Tân phát hiện bắt giữ.

Theo Hoàng Phong (ANTĐ)