Trộm cước viễn thông, một giám đốc bị bắt

(PL)- Công an TP.HCM vừa phối hợp Cục C50 - Bộ Công an, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM khám phá một vụ trộm cước viễn thông, bắt ba nghi can có liên quan cùng tang vật để điều tra làm rõ.

Vào ngày 13-9, các cơ quan chức năng đã bắt giữ Trần Đình Tiến (Giám đốc Công ty Đạt Thịnh), Phạm Minh Tâm (quê Quảng Nam) và Nguyễn Thanh Hoài (ngụ quận 9) có hành vi trộm cước viễn thông. Qua đó khám xét nơi ở của Tiến và là trụ sở của Công ty Đạt Thịnh tại 34/31 Nguyễn Thị Thập (quận 7). Địa điểm thứ hai tại số 30 đường 12, phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân). Điểm thứ ba là địa chỉ số 82/1/1, khu phố 7, phường Tân Hưng Thuận (quận 12). Tại ba điểm này, lực lượng chức năng thu giữ nhiều hệ thống, thiết bị mà các nghi can dùng vào việc trộm cước viễn thông. Ngoài ra, tại nhà anh rể của Tiến ở số 793/28/1C Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng (quận 7) cũng bị thu giữ nhiều hệ thống, thiết bị dùng vào việc trộm cước viễn thông. H.TUYẾT