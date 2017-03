Trộm, cướp như rươi ở vùng giáp ranh - Bài 2: “Xe gì cũng chuộc được!”

Liên tiếp thay đổi trưởng công an phường

Tháng 5-2011, chúng tôi đã trao đổi với Trung tá Nguyễn Hồng Trường, Trưởng Công an phường An Bình, thị xã Dĩ An (Bình Dương). Ông Trường cho biết đây là địa bàn phức tạp, có người lao động nhập cư trong khi lực lượng còn mỏng. Ông cũng mới về giữ chức trưởng công an phường nên chưa nắm hết các ngóc ngách tội phạm. “Muốn quản lý tốt, cần phải có thời gian để làm quen địa bàn, tìm hiểu các đối tượng, hình thức phạm tội... Tuy nhiên, tại phường An Bình, trưởng công an phường bị thay đổi liên tục. Điều này cũng gây khó khăn trong việc quản lý địa bàn” - ông Trường nói.

Theo tìm hiểu, trong vòng chưa đầy hai năm, phường An Bình đã thay tới ba trưởng công an.

Mười T. từng bị… nhắc nhở

Đêm 12-4, công an, dân phòng và người dân can thiệp một vụ đánh người trên cầu vượt Sóng Thần, đưa về trụ sở khu phố 3 (phường An Bình). Hai người tham gia đánh nhau liền gọi điện thoại cho ai đó và chưa đầy 10 phút sau, Mười T. chạy xe hơi đến cùng với hơn 10 đàn em. Sau đó, Mười T. chở một thanh niên tham gia đánh nhau đi mất, không trở lại trình diện. Sau việc này, Mười T. chỉ bị công an phường nhắc nhở rồi cho về!

Công an đã từng tịch thu của Mười T. hai khẩu súng hơi, một xe SH vì không giấy tờ hợp lệ.

Theo những người trong CLB phòng, chống tội phạm ở thị xã Dĩ An, Mười T. là “đầu nậu” gom xe.