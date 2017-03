Trộm hoành hành dịp giáp Tết

9h ngày 10-1, ông Trịnh Công Thắng, trú tại đường Âu Cơ, quận Tây Hồ đến Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ trình báo về việc: 21h ngày 7-1, ông đi làm về nhà và phát hiện, nhà ông bị kẻ gian cậy cửa, đột nhập trộm cắp 1 chiếc tivi LCD 32 inch, 1 đầu đĩa DVD.

Nhận được tin báo, Công an phường Quảng An đã cử một tổ công tác, phối hợp cùng lực lượng nghiệp vụ Công an quận Tây Hồ tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ đối tượng trộm cắp. Qua công tác điều tra xác minh, cơ quan Công an thấy nổi lên đối tượng Ngô Hà Quang, 21 tuổi, trú tại phường Quảng An. Đến ngày 11-1, đối tượng Quang đã được triệu tập để làm rõ.

Quang khai, do sống gần nhà ông Thắng, nhận thấy gia đình ông thường xuyên vắng nhà, cửa sổ hay mở, nên nảy ý định đột nhập trộm cắp. 21h ngày 7-11, nhân lúc gia đình ông Thắng đi vắng, Quang trèo tường rào, đột nhập qua cửa sổ vào nhà trộm cắp chiếc tivi LCD. Khai thác mở rộng vụ án, Quang khai nhận là thủ phạm đột nhập vào nhà ông Thắng trộm cắp chiếc tivi LCD 32 inch hồi tháng 11-2009.

Sau đó một ngày, 18h30 ngày 12-1, Công an phường Tứ Liên, quận Tây Hồ nhận được trình báo của chị Đặng Thị Thùy Anh, 39 tuổi, trú tại đường Âu Cơ, phường Tứ Liên về việc: Nhà chị bị kẻ gian bẻ gẫy chấn song sắt cửa sổ tầng 2, đột nhập vào, lục soát lấy nhiều tài sản gồm: 2 dây chuyền vàng, 1 viên kim cương, 1 nhẫn cưới, 130 triệu đồng và 919 USD. Tổng trị giá tài sản khoảng 200 triệu đồng. Công an quận Tây Hồ đang khẩn trương điều tra truy xét, bắt giữ đối tượng gây án.

Cơ quan Công an khuyến cáo, giáp Tết là thời điểm các đối tượng trộm cắp hoạt động tích cực. Chúng sẽ tìm đến khu vực đông dân cư, chọn những ngôi nhà mà chủ nhân đi vắng quên không đóng cửa sổ, cửa tum để đột nhập trộm cắp. Đề nghị mọi người tự nâng cao ý thức cảnh giác, hạn chế sơ hở tránh tạo điều kiện để đối tượng gây án.





Theo H.Giang (CAND)