Trộm nhằm xe…công an

Ngày 3-10, Công an TP Mỹ Tho - Tiền Giang cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Thanh Châu, Lê Nghiệp Thành (cùng ngụ TP Mỹ Tho) và Trần Minh Tài (Tú què, ngụ thị xã Dĩ An - Bình Dương) về hành vi trộm xe gắn máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Khoa, Châu cùng đi nhậu; sau đó đến nhà trọ ở phường 4, TP Mỹ Tho để trộm xe gắn máy hiệu Exciter của một công an. Sau khi trộm được xe cả hai kêu Thành mang đi bán cho Tài.

Bằng biện pháp nghiệp vụ các trinh sát đã bắt được Tài cùng tang vật. Bước đầu bọn chúng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm xe gắn máy đắt tiền đưa về Bình Dương tiêu thụ. Hiện công an đang điều tra mở rộng.



Theo M.Sơn (NLĐO)