Trộm vàng không thành, cố sát chủ tiệm

Thông tin từ Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết Nguyễn Vũ Sang (gần 18 tuổi, quê Bình Thuận), kẻ đột nhập vào tiệm vàng Kim Kim Tuyến (khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) đã bị bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Phút đối đầu sinh-tử

Khoảng 1 giờ 20 phút ngày 18-1, Sang bám bờ tường, bảng hiệu của tiệm vàng để leo lên lầu một. Tiếp theo, Sang dùng dao phay nạy cửa sổ đột nhập vào căn phòng ngủ của vợ chồng chủ tiệm vàng Lê Thành An - Bùi Thị Kim Tuyến. Lúc này, bà Tuyến còn thức để chăm con nhỏ ba tháng tuổi nên bà phát hiện người lạ, la toáng lên. Sang sấn đến, vung dao chém thì bà Tuyến dùng gối chống đỡ được. Ông An đang ngủ bên cạnh nghe ồn ào thức giấc, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Sang chém liên tiếp vào sau gáy, đầu, tay…

Dù bị thương tích nhưng ông An vẫn cố vật ngã Sang, tước đoạt con dao rồi chém vào tay, chân Sang. Thấy Sang quằn quại, kêu la đau đớn ông An bảo vợ giữ chặt để chạy xuống tầng trệt gọi điện thoại báo công an. Lúc này, Sang vùng vẫy cố thoát thân ra hướng cửa sổ nhưng bị bà Tuyến níu áo lại. Ông An quay trở lên, giữ chặt Sang chờ công an đến thì Sang giả vờ ngất xỉu. Thấy vậy, ông An buông Sang ra chạy xuống dưới tìm chìa khóa để mở cửa. Tuy nhiên, do mất máu nhiều nên ông bất tỉnh tại chỗ. Nhân cơ hội, Sang gượng leo qua cửa sổ nhảy xuống đất ở độ cao 4 m thoát ra ngoài.

Nghi can Nguyễn Vũ Sang tại bệnh viện trong sự canh gác của lực lượng công an. Ảnh:ht

Tiệm vàng Kim Kim Tuyến. Ảnh:TK

Theo lời Sang khai với công an, dù đang đau đớn, thương tích đầy người Sang vẫn cố lê lết chạy khỏi tiệm vàng. Được hơn 100 m đến hầm chui gần đó thì Sang gục ngã. Chỉ vài phút sau khi nhận được tin báo, Công an phường Linh Xuân, trinh sát hình sự đặc nhiệm và cảnh sát cơ động có mặt tại hiện trường lần theo vết máu tìm ra nơi Sang ẩn náu để bắt giữ.

Chân dung kẻ trộm táo tợn

Sang và ông An được chuyển đến cấp cứu tại BV Đa khoa khu vực Thủ Đức. Trong đó ông An bị ba nhát chém ở đầu, nhiều nhát ở vai phải và đứt gân ba ngón tay trái; còn Sang bị hàng loạt vết chém ở hai tay, hai chân, ở vùng gáy, đầu…

Khi hồi tỉnh tại bệnh viện, Sang khai cách đây vài năm, khi đang học lớp 10 thì cha mẹ chia tay, Sang cũng bỏ học lên TP.HCM làm thuê kiếm sống qua ngày. Sau thời gian lang thang khắp nơi, Sang trôi dạt về KCX Linh Trung, sống đầu đường xó chợ. Do thường vạ vật ở khu hầm chui gần tiệm vàng Kim Kim Tuyến nên Sang biết rõ tiệm chỉ có vợ chồng ông An - bà Tuyến trông coi.

Đến ngày 16-1, Sang bị trộm mất hết quần áo, hết tiền tiêu xài nên nảy sinh ý đột nhập tiệm vàng trộm tài sản.

Đêm 17-1, Sang để ý và trộm lấy một con dao chặt thịt ở khu chợ tự phát làm hung khí gây án. Sang một mực cho rằng chỉ có ý định lẻn vào tiệm vàng để trộm vàng cho đầy vào hai túi quần chứ không muốn giết người, cướp của.

Hiện Công an quận Thủ Đức, TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra.

HOÀNG TUYẾT