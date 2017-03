Trộm vào biệt thự, dùng súng uy hiếp bảo vệ

(PL)- Chiều 29-5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp Công an quận Thủ Đức điều tra, truy xét nhóm nghi can sử dụng súng gây ra vụ “đầu trộm đuôi cướp” trong biệt thự Tám Quang (đường số 20, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức).

Rạng sáng cùng ngày, bảo vệ biệt thự nghe nhiều tiếng động lạ nên thức giấc. Khi kiểm tra các phòng, bảo vệ phát hiện một nhóm người lạ đang hì hục phá két sắt để trộm tài sản. Khi bảo vệ tri hô, nhóm trộm liền giương súng (chưa rõ loại súng gì, súng thật hay giả) để uy hiếp, rồi dùng hung khí gây thương tích người bảo vệ. Hai người làm công của cơ sở Tám Quang chạy đến ứng cứu cũng bị nhóm trộm khống chế. Sau đó nhóm trộm gom tài sản trong biệt thự, trèo qua tường rào tẩu thoát. Nhận tin báo, công an có mặt tại hiện trường, thu giữ hai đôi dép nghi là của nghi can để lại bên ngoài tường rào. Cơ quan công an nhận định nhóm trộm trên gây án chuyên nghiệp đã điều nghiên rất kỹ lưỡng biệt thự Tám Quang trước khi đột nhập. Trước đó hai ngày, hai con chó trước cổng biệt thự đã bị đánh bả chết. Được biết chủ biệt thự Tám Quang đi nước ngoài cách đây không lâu, vẫn chưa xác định được tài sản bị mất trộm. TUYẾT KHUÊ