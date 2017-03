Trộm xe của chủ còn đòi tiền chuộc

(PL)- Ngày 25-3, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Tâm (40 tuổi, quê An Giang) về tội trộm cắp tài sản.

Tâm làm tài xế xe khách cho công ty của ông Trịnh Thế Cường (ngụ quận 11) đến năm 2009 thì nghỉ việc. Năm 2012, Tâm xin vào làm việc lại. Tháng 3-2013, ông Cường cho Tâm nghỉ việc vì Tâm không bổ sung được giấy phép lái xe theo yêu cầu của ông. Tối 14-3, Tâm quay lại bãi xe của ông Cường xin bảo vệ cho ngủ qua đêm. Lợi dụng bảo vệ sơ hở, Tâm đã trộm xe ô tô của ông Cường để trong garage. Qua hình ảnh từ camera ghi lại, ông Cường phát hiện hành vi trộm cắp của Tâm. Ông Cường gọi hỏi Tâm thì Tâm thừa nhận trộm xe và yêu cầu ông gửi 10-15 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng cho Tâm để chuộc xe. Khi Tâm ra ngân hàng rút tiền do ông Cường chuyển thì bị bắt quả tang. ÁI NHÂN