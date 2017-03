Người này giật cây tầm vông cạnh đó đâm vào ngực anh Nam. Anh tri hô và dân hỗ trợ vây bắt Hùng, còn đồng phạm của Hùng kịp tẩu thoát. Hiện anh vẫn đang điều trị tại BV Đa khoa Thuận An. Công an thị xã Thuận An cho biết đã tiếp nhận đối tượng cùng tang vật vụ án.

VÕ BÁ