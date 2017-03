Trộm xe ô tô rồi mang gửi ở bãi xe

Trước đó vào đêm 24-7, kẻ gian đột nhập vào nhà ông Danh lấy chìa khóa, giấy tờ xe rồi nổ máy xe Fortuner mà ông Danh mới mua 1 tỉ đồng ra khỏi nhà. Sau khi trộm xe, kẻ gian đã thay biển số giả để lưu thông và đi cất giấu ở nhiều nơi vì biết vụ trộm xe đã được Công an tỉnh Bình Thuận thông báo cho công an các tỉnh, thành trong cả nước. Sau đó kẻ trộm đem xe đến gửi ở một bãi xe tại quận 12, TP.HCM và những ngày sau không đến lấy. Thấy dấu hiệu bất minh, chủ bãi giữ xe đã báo công an kiểm tra số khung, số máy, xác định chiếc xe trên do ông Danh đứng tên sở hữu. Công an quận 12 đã lập biên bản bàn giao xe cho người bị hại.

PHƯƠNG NAM