Trộm xe tang vật, chống lại công an

Ngày 8-11, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ Vũ Thanh Tuấn (ngụ Hương Xoài, TP Nha Trang, Khánh Hòa) và Đào Việt Đức (ngụ khu phố 2, phường Bình Đa, TP Biên Hòa) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 7-11, trên địa bàn khu phố 5, phường Tân Hiệp xảy ra một vụ băng nhóm đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Nhận được tin báo, lực lượng công an đến hiện trường giải quyết thì các đối tượng tham gia đánh nhau bỏ chạy tán loạn để lại một xe máy hiệu Wave (biển số 60N7-6742). Công an thu giữ xe Wave đưa về Công an phường Tân Hiệp làm rõ.

Trên đường về trụ sở, tổ công tác (gồm công an và bảo vệ dân phố) dừng lại trước nhà một người dân để hỏi thêm thông tin về vụ đánh nhau vừa xảy ra. Cùng lúc này, Tuấn và Đức chở nhau trên xe mô tô (biển số 60B1-174.15) chạy ngang qua thấy xe Wave để bên đường không người trông coi bèn áp sát, dùng đoản bẻ khóa dắt đi.

Tuấn (trái), Đức và dụng cụ để phá khóa trộm xe máy. Ảnh: V.TÙNG

Phát hiện xe tang vật “không cánh mà bay”, tổ công tác tri hô và đuổi theo. Khi công an tiếp cận Tuấn và Đức thì cả hai rút dao thủ sẵn trong người chống trả quyết liệt nhằm thoát thân. Tuy nhiên, lực lượng công an và dân phòng đã tước dao, khống chế được hai kẻ trộm xe táo tợn này.

Tại cơ quan công an, Tuấn cùng Đức khai nhận chuyên hành nghề trộm cắp, đã nhiều lần “đua nóng” xe máy thành công trên địa bàn Biên Hòa rồi đưa đi tiêu thụ ở các tỉnh. Ngoài chiếc xe máy tang vật, công an còn thu giữ dao bấm, đoản sắt là “đồ nghề” dùng bẻ khóa xe của Tuấn, Đức.

Hiện vụ việc đã được chuyển giao Công an TP Biên Hòa để tiếp tục điều tra làm rõ.

DUY ĐÔNG