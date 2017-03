Trốn bằng CMND giả

Trước đó, ngày 17-6, Bảo đã bị Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang).

Ngày 19-12-2009, Bảo đã dùng dao đâm một người bị chết và một người bị thương khi cùng một số đối tượng đánh nhau tại TP Quy Nhơn. Sau khi gây án, Bảo vào TPHCM mua CMND giả với tên Lâm Ngọc Giàu (trú tại tỉnh Bạc Liêu) để trốn tránh sự truy đuổi của các cơ quan chức năng.

Theo H.Trọng (SGGP)