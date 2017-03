Trốn thuế, bốn người bị bắt

(PL)- Công an TP Long Xuyên (An Giang) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Quách Tuyết Mai (phường Mỹ Long);

Lê Văn Dũng (Phòng Quản lý đô thị TP Long Xuyên) và Lê Trung Tánh (nhân viên dịch vụ nhà đất, ngụ phường Mỹ Bình) vì có hành vi trốn thuế. Trước đó, Công an TP Long Xuyên cũng đã bắt Lê Ngọc Hải (ngụ phường Mỹ Long). Điều tra ban đầu cho biết các bị can đã lợi dụng chính sách đối với người có công để làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng nhiều khu đất lâu năm thành đất thổ cư, nhằm trốn thuế. VĨNH SƠN