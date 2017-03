Trốn truy nã bằng nghề cúng ''thầy cúng"

Ngày 13/7, công an đã di lý Huỳnh Anh Tâm (30 tuổi, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) về Đà Nẵng khi bắt được người này đang hành nghề cúng giải hạn cho một người dân tại xã Điện Ngọc (huyện Điện Bàn, Quảng Nam).

Theo cơ quan điều tra, ngày 11/5 Tâm cùng 21 phụ nữ bị bắt quả tang khi đang đánh bạc bằng hình thức đánh bài "xì lát". Hai ngày sau, công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) khởi tố vụ án, bắt giam 18 bị can về hành vi đánh bạc. Tâm được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Về đến nhà, Tâm lên kế hoạch bỏ trốn và bị công an Sơn Trà phát lệnh truy nã. Dù gia đình được đề nghị vận động Tâm ra đầu thú nhưng anh ta vẫn bặt vô âm tín. "Thầy cúng" trẻ này bị người dân xã Điện Ngọc tố giác với công an do có nhiều biểu hiện nghi vấn chiếm đoạt tài sản. Trưa 12/7, Tâm bị bắt giữ.

Theo Nguyễn Đông (VNE)