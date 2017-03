Trồng cây phát hiện tiền xu cổ

Tiền xu được phát hiện có in năm 1942, lỗ nhỏ giữa xu...

Qua kiểm tra và cân tại chỗ thùng đựng tiền xu có trọng lượng khoảng 100 kg và được đào cách mặt đất hơn 1,2m. Hầu hết số tiền xu còn nguyên vẹn, mặt trước có chữ ETA Francais và Indochine và có in số năm 1942.

Sau khi phát hiện tiền cổ, lãnh đạo Big C Vinh đã báo cho Bảo tàng Nghệ An đến xem xét. Ông Trương Đắc Thành, Phó giám đốc Bảo tàng Nghệ An cho biết, số tiền xu này được phát hành vào năm 1942 của Ngân hàng Đông Dương.

Theo lãnh đạo Bảo tàng Nghệ An thì khu vực này trước đây là khu phố buôn bán sầm uất nhất của thị xã Vinh lúc bấy giờ.

Hiện số tiền xu nói trên đã được đưa về Bảo tàng Nghệ An nghiên cứu.

Theo Khánh Thành - Nguyễn Duy (Dân trí)