Trồng cây trong hẻm, kẻ cười người mếu

TP.HCM cấm trồng 28 loại cây Theo Quyết định 52/2013 của UBND TP.HCM, có 28 loại cây cấm trồng trên vỉa hè và dải phân cách. Đó là các loại cây có độc tố nguy hiểm cho con người, cây ăn quả hoặc có ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường. Cụ thể là các cây bã đậu, thông thiên, mã tiền (vì có mủ, thân, lá, hạt độc); cây bàng (dễ có sâu và gây ngứa khi đụng phải); các loại cây ăn quả (vì dễ kích thích trẻ em leo trèo nguy hiểm, quả rụng làm dơ đường phố); cây da, sung (vì rễ phụ làm hư hại công trình); cây dừa (vì quả to, rụng sẽ gây nguy hiểm); cây hoa sữa (vì mùi hương gây khó chịu); cây sọ khỉ, xà cừ (vì rễ ăn ngang lồi trên mặt đất gây hư vỉa hè, ảnh hưởng giao thông); các cây bồ kết, me keo, si rô (vì có rất nhiều gai)... Q.NHƯ Theo tôi được biết đúng là hiện nay chưa có quy định về trồng cây trong hẻm nhỏ. Tuy nhiên, nếu có khiếu kiện thì chúng tôi sẽ áp dụng các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông để xử lý. Theo đó, hành vi trồng cây trong hẻm ảnh hưởng đến lối đi chung cũng tương tự như hành vi lấn chiếm lòng đường. Ông Trần Minh Tú, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức