Trồng rừng trên đảo Lý Sơn

Dự án thực hiện trên địa bàn ba xã An Vĩnh, An Hải, An Bình, với tổng diện tích trên 160ha. Mục tiêu để chống xói mòn và cải tạo môi trường đất, chống sạt lở bờ biển, duy trì nguồn nước ngầm phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như cung cấp nước sinh hoạt cho người dân...



Trước đó, trên địa bàn huyện Lý Sơn cũng đã có nhiều chương trình, dự án trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc... nhưng do nguồn vốn đầu tư hằng năm rất hạn chế và do điều kiện khí hậu thời tiết khắc nghiệt nên diện tích rừng trên địa bàn huyện hiện còn rất ít và chất lượng rừng rất thấp.





Theo N.PHƯƠNG (TNO)