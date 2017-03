Trông xe đạp lừa hơn 7 tỷ đồng

Sau khi bị bắt và bị TAND TP Hà Nội xử phạt 20 năm tù về tội lừa đảo, Nguyễn Thị Hoa (38 tuổi, trú tại tập thể Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội) đã bỏ trốn. Ngày 28-5-2009, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với đối tượng này…

Qua danh sách truy nã của Công an quận Thanh Xuân, các trinh sát Tổ hình sự Công an phường Thanh Xuân Trung đã rà soát, xác minh và biết được địa điểm đối tượng Nguyễn Thị Hoa đang lẩn trốn. Sở dĩ các anh nhanh chóng phát hiện được đối tượng bởi Trung tá Phạm Hải - một cán bộ "bắt nã" rất giỏi của Công an phường Thanh Xuân Trung luôn lần theo những thông tin về đối tượng Hoa, hằng ngày qua các kênh thông tin, anh đã phát hiện Nguyễn Thị Hoa đang trốn tại quê mình ở TP Vinh, Nghệ An.

Được biết, sau khi bỏ trốn khỏi Hà Nội, chồng của Hoa đã đưa hai con về nhà nội để chăm sóc. Thi thoảng Hoa vẫn từ Vinh về Hà Nội thăm con. Cho đến ngày 18/1, khi hay tin Nguyễn Thị Hoa vừa xuất hiện tại địa bàn Gia Lâm, Hà Nội, tổ công tác Công an phường Thanh Xuân Trung đã có mặt khi nhưng đến thì đối tượng đã rút lui.

Không thể để mất dấu của đối tượng, nhận định cô ta sẽ trở lại Vinh, nên Ban chỉ huy Công an phường Thanh Xuân Trung đã đề xuất Ban chỉ huy Công an quận cử 4 đồng chí: Vũ Văn Tuyên, Phạm Hải, Hà Vô Tư và Hoàng Tuấn Đạt khẩn trương lên đường để "đón lõng". Và đúng như dự đoán, sau khi rời Hà Nội, Hoa quay trở lại Vinh, nhưng cô ta đi lang thang vài nơi chứ không về nhà ngay để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an. Đến 6h40 ngày 23-1, khi Hoa vừa lò dò mò vào nhà thì tổ công tác đã bất ngờ ập đến tóm gọn. Đến 17h cùng ngày, đối tượng đã được tổ công tác Công an phường Thanh Xuân Trung dẫn giải về đến Hà Nội.

Ngồi tại trụ sở Công an phường, nước mắt Hoa rơi lã chã. Hoa bảo, vì muốn kinh doanh làm ăn lớn, cô ta tự bịa ra một dự án đưa học sinh đi du học ở các nước Mỹ, Nhật, Canada… với nhiều chiêu quảng cáo hấp dẫn để thu hút nhiều người cùng góp vốn kinh doanh.

Để thu được nhiều tiền, cô ta giở chiêu vay tiền lãi suất cao, do đó nhiều người đã tin vào dự án ảo cùng lãi suất hấp dẫn nên đã đưa tiền cho Hoa. Bỗng dưng được cầm nhiều tiền, Hoa thỏa sức phung phí tiêu xài, cờ bạc, và khi có người đến đòi tiền, Hoa đã lấy tiền của người trước, trả lãi cho người sau… Cứ thế, cho đến khi số tiền vay nợ cả gốc lẫn lãi lên đến 7 tỷ đồng.

Hoa cứ khóc mãi, cô ta bảo thấy thương 2 đứa con nhỏ, về sau chúng sẽ sống ra sao khi thiếu mẹ mấy chục năm trời. Nếu Hoa biết nghĩ đến con sớm hơn, thì chắc chắn sẽ không có ngày phải dằn vặt, khổ sở như bây giờ.





Theo H.Giang (CAND)