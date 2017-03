Trục vớt tàu nhà hàng Dìn Ký bị chìm: Đã vớt được 15 thi thể nạn nhân

Ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đánh giá việc tìm kiếm thi thể nạn nhân cơ bản đã có được kết quả tốt. Việc trục vớt tàu được thực hiện bằng cách thả, bơm phao cho chiếc tàu nổi lên. Theo ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh sẽ trích ngân sách hỗ trợ ban đầu đối với mỗi nạn nhân thiệt mạng số tiền 4,5 triệu đồng/người. 16 giờ 10 phút: Phóng viên đã kiểm tra, thông tin Công an Bình Dương khởi tố vụ án để điều tra vụ chìm tàu nhà hàng Dìn Ký gây chết 16 người là có thật. 15 giờ 45 phút: Đại tá Võ Đức Thành, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương cho biết hiện vẫn còn thi thể của một cháu bé 9 tuổi chưa tìm thấy. Công tác cứu hộ sẽ chuyển sang trục vớt tàu, có khả năng thi thể cháu bé 9 tuổi vẫn còn ở trong khoang chiếc tàu gặp nạn và được vớt lên cùng với tàu Dìn Ký. 4 xác của người Trung Quốc đã được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để hoàn tất các thủ tục y tế và pháp lý rồi bàn giao lại cho phía cơ quan ngoại giao Trung Quốc. Các nạn nhân khác được bàn giao cho thân nhân đưa về nhà hoặc về quê mai táng. 15 giờ 30 phút: Công tác tìm kiếm cứu hộ đã được ngừng và lực lượng cứu hộ bàn giao hiện trường lại cho đơn vị trục vớt tàu. Có thông tin là Công an Bình Dương đã khởi tố vụ án về vụ chìm tàu gây chết người đặc biệt nghiêm trọng này. Tuy nhiên, phóng viên đang kiểm chứng lại thông tin khởi tố vụ án nêu trên xem có đúng sự thật hay không. 15 giờ 14 phút: Thêm một thi thể cháu bé nữa được tìm thấy, nâng số nạn nhân tìm thấy lên 15 người. Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm nạn nhân cuối cùng. 14 giờ 45 phút: Thi thể thứ 14 được tìm thấy. Còn 2 thi thể nữa đang được tìm kiếm. 14 giờ 40 phút: Đã có thêm hai thi thể nữa được tìm thấy. Đó là thi thể hai trẻ em. Như vậy đã có 13 nạn nhân được tìm thấy. Xác 4 người nước ngoài sẽ được chuyển về TP.HCM để bàn giao cho Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc. 14 giờ 30 phút: Thêm hai thi thể nữa được đưa lên bờ. Tổng số nạn nhân tìm thấy đã là 11 người. 14 giờ 15 phút: Đã có 9 thi thể được tìm thấy. Con số thi thể nạn nhân tìm thấy tăng lên liên tiếp, ai cũng hy vọng lực lượng cứu hộ sẽ sớm đưa đầy đủ 16 thi thể nạn nhân lên bờ trước tối nay. Người nhà anh Tài cho biết đã tìm thấy 6 thi thể người thân, còn 3 thi thể nữa. Khi nhìn từng xác đưa lên bờ, gia đình anh Tài đã có nhiều người ngất xỉu tại chỗ. Không ai không nghẹn ngào trước tình cảnh thê thảm của quá nhiều người thân của anh gặp nạn. Nỗi đau của người thân các nạn nhân quá lớn. Ảnh: VÕ BÁ Thông tin ban đầu có 15 nạn nhân mất tích, như vậy vẫn còn 6 thi thể chưa được tìm thấy. Lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân còn lại. 13 giờ 45 phút: Đã có 8 thi thể được đưa lên bờ. Hai nạn nhân được vớt lên đầu tiên là mẹ con chị Trần Thị Tương và Quách Hồng Đạt (3 tuổi, con của anh Quách Luương Tài). 13 giờ 43 phút: Phóng viên cho biết vừa vớt lên bờ thêm ba thi thể nữa. Tổng cộng có 5 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy. 13 giờ 20 phút: Đã vớt được thi thể nạn nhân thứ hai. Hai thi thể được lực lượng cứu hộ bọc trong vải trắng chở từ tàu cứu hộ vào và cho xe cứu thương chở ra khỏi khu du lịch để đến nhà xác. Được biết trong hai thi thể có một thi thể lớn và một thi thể nhỏ. Thi thể hai nạn nhân đầu tiên được tìm thấy. Ảnh: VÕ BÁ 13 giờ 15 phút: Tin mới nhận được là thi thể đầu tiên của một trong các nạn nhân đã được đưa lên tàu cứu hộ. 12 giờ 50 phút: Trả lời phóng viên, đại tá Võ Đức Thành, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương cho biết hiện tại độ sâu vị trí xác định chiếc tàu chìm đo được là 20,6m bằng tàu định vị được đưa đến hiện trường sáng nay. Lực lượng cứu hộ đã dùng biện pháp thả neo kéo chạy trên sông để phát hiện khi neo vướng vào chiếc tàu bị chìm, từ đó xác định vị trí chiếc tàu chìm. Đại tá Võ Đức Thành trả lời báo chí tại hiện trường. Ảnh: VÕ BÁ Con tàu Dìn Ký hiện đang cắm xuống bùn dưới sông. Lực lượng cứu hộ TP.HCM và Bình Dương đã tiếp cận được con tàu. Nhều thợ lặn bị kiếng của tàu vỡ cắt đứt tay. Vẫn chưa đưa được tàu lên vì phải chờ tàu Bạch Đằng (chuyên trục vớt tàu chìm) từ TP.HCM lên. Cái khó là nước sông đang lớn nên chưa thể đưa tàu Bạch Đằng đến vị trí chiếc tàu chìm vì tàu Bạch Đằng không thể chui lọt cầu Phú Long bắc qua sông tại thị trấn Lái Thiêu vì gầm cầu quá thấp. Vì thế phải chờ nước ròng thì mới đưa tàu Bạch Đằng đến nơi được. Theo ông Thành, có phương án là lực lượng cứu hộ chờ tàu Bạch Đằng lên để tiến hành trục vớt. Thợ lặn vẫn tiếp tục lặn để tìm kiếm và đưa các thi thể lên. Phương án khác là nếu các thi thể đã trôi ra sông không còn trong khoang tàu thì sẽ phối hợp với lực lượng chức năng TP.HCM tìm trên hạ lưu sông Sài Gòn ở TP.HCM. 12 giờ: Theo thông tin từ Cảng vụ đường thủy nội địa III, phương tiện bị chìm của nhà hàng Dìn Ký mang số BD 0394 đã hết hạn đăng kiểm ngày 28-1-2011. Bến thủy nhà hàng này làm bằng thùng phuy và phao nổi, không đủ điều kiện để kiểm định và cấp phép hoạt động. 11 giờ 45 phút: Ông Phạm Xuân Trường, Quyền Chánh văn phòng Công an Bình Dương cho biết hiện giờ mọi công tác đều tập trung cho việc trục vớt tàu, tìm kiếm cứu nạn, chưa xác định là có khởi tố vụ án hay không. Theo nhận định ban đầu thì tai nạn này do thiên tai gây ra. 11 giờ 25 phút: Thông tin vừa nhận được là vị trí tàu Dìn Ký chìm được xác định nằm cách bờ phía xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM khoảng 100m. Nguồn tin từ các đơn vị cứu hộ cho biết lực lượng người nhái đang cố định được nhiều vị trí, họ cũng xác định nhiều cửa kính, ô cửa của con tàu đã bị vỡ. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực neo đậu, cố định các vị trí của tàu để tàu không bị di chuyển đồng thời giữ xác nạn nhân không bị trôi đi.



Ở hai bên bờ sông, bên phía tỉnh Bình Dương và TP.HCM, người dân vây kín cùng với thân nhân những người đang bị mất tích đang nín thở dõi theo nhất cử, nhất động của lực lượng cứu hộ. Nhưng đến thời điểm này, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy đã đưa được xác một nạn nhân nào lên mặt nước. 11 giờ 10 phút: Anh Vũ Văn Hưng, một rong năm người thoát hết kể anh Quách Lương Tài có đến hai đứa con mất tích (ngoài bé Đạt 3 tuổi còn có chị gái bé Đạt là Lan Anh), hai người anh trai của anh Tài, mẹ vợ anh Tài, gia đình vợ anh Tài và gia đình em vợ anh Tài, tổng cộng là 10 người. Rất đông người dân đứng trên bờ theo dõi công tác trục vớt. Ảnh: MINH PHONG Các tàu cứu hộ đang tập trung chuẩn bị vớt xác lên. Ảnh: MINH PHONG Phóng viên vừa cho biết anh Quách Lương Tài mang quốc tịch Trung Quốc, cưới vợ người Việt. Do đó sáng nay ông Tổng lãnh sự Trung Quốc tên Xiu - đại diện Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM đã đến hiện trường gặp lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương và gặp gỡ, động viên anh Tài. Anh Vũ Văn Hưng, một trong năm người thoát nạn (là em kết nghĩa của anh Tài), từ đêm qua đến nay có mặt tại hiện trường. Anh cho biết từ hôm qua đến nay chủ quán Dìn Ký chưa hề gặp và chia sẻ với gia đình anh Tài. Anh Quách Lương Tài có đến hai đứa con mất tích (ngoài bé Đạt 3 tuổi còn có chị gái bé Đạt là Lan Anh), hai người anh trai của anh Tài, mẹ vợ anh Tài, gia đình vợ anh Tài và gia đình em vợ anh Tài, tổng cộng là 10 người. Anh Hưng kể trước lúc tàu gặp nạn, trên tầng 2 của tàu có 4 người khách. Còn phía bên lầu 1, nơi đãi tiệc sinh nhật chủ yếu là người thân trong gia đìnhanh Tài cùng với hai cô tiếp viên. Sự cố diễn biến nhanh đến đỗi chỉ trong vòng 2 phút tự nhiên bàn ghế xô lệch về một bên làm ngã 4 cháu bé và một số người khác, tàu vắt nghiêng và chìm luôn, không kịp cứu. 10 giờ 50 phút: Hiện có ba người nhái lặn bên ngoài chiếc tàu chìm, hai người nhái lặn vào trong khoang tàu để cố định xác các nạn nhân và chuẩn bị kéo xác nạn nhân lên trước. 10 giờ 20 phút: 4 tàu đang tụ lại giữa sông. Nhóm người nhái khoảng 10 người đang chuẩn bị lặn xuống. Phía trên nhà hàng nổi cố định của Dìn Ký, rất đông thân nhân các nạn nhân tụ tập, ngóng chờ. Các sư thầy đang cầu siêu cho những nạn nhân xấu số. Cầu siêu cho các nạn nhân xấu số. Ảnh: VÕ BÁ Đại diện ngoại giao Trung Quốc (bìa phải) trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Giám đốc Công an Bình Dương (bìa trái). Ảnh: VÕ BÁ Anh Quách Lương Tài, Giám đốc Công ty TNHH Lan Anh cũng có mặt, gương mặt anh thất thần, đau khổ. Anh là người tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho con trai 3 tuổi Quách Hồng Đạt trên tàu Dìn Ký tối qua và tàu gặp nạn. Có 9 người thân của anh có mặt trên tàu và còn mất tích. Anh thức trắng đêm qua và luôn ngóng nhìn ra sông. Lực lượng cứu hộ chuẩn bị trục vớt chiếc tàu Dìn Ký bị chìm. Ảnh: VÕ BÁ Lúc 10 giờ 10 phút sáng nay (21-5-2011): C ông tác cứu hộ trục vớt tàu nhà hàng Dìn Ký (Thuận An, Bình Dương) đang tiến hành khẩn trương. 4 tàu đang neo đậu giữa dòng, ngay vị trí nhà hàng nổi hiện tại của Dìn Ký. Lực lượng công binh và thợ lặn của Bình Dương đang tính phương án chuẩn bị lặn.Người dân ở TP.HCM phía đối diện nhà hàng Dìn Ký ra bờ sông theo dõi lực lượng trục vớt tiến hành cứu hộ rất đông. Đại diện cơ quan ngoại giao Trung Quốc đang có mặt tại hiện trường và đang hội ý với ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Giám đốc Công an Bình Dương.

Mỗi báo được cử một phóng viên vào tác nghiệp tại hiện trường. Nước trên mặt sông đang rất cao.

Đại diện ngoại giao Trung Quốc cùng đại diện lãnh đạo Công an Bình Dương đang lên tàu ra giữa dòng để theo dõi công tác trục vớt.

