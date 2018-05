Trục xuất 9x lôi kéo người tham gia 'Hội thánh Đức Chúa Trời'

Ngày 3-5, Công an huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An đã xử phạt hành chính số tiền 4,2 triệu đồng đối với Phan Thị Sương (25 tuổi, trú xã Kim Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về hành vi lôi kéo, kích động người khác tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời”. Đồng thời Sương cũng bị trục xuất khỏi địa bàn huyện Nghĩa Đàn.



Phan Thị Sương cùng các tài liệu tàng trữ trái phép.

Trước đó, vào chiều 2-5, Công an huyện Nghĩa Đàn cùng cơ quan chức năng đã kiểm tra nơi thuê trọ của Sương, phát hiện Sương đang tàng trữ sách và tài liệu truyền đạo trái phép.



Cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ 15 kg tài liệu, sách không rõ nguồn gốc cùng một số vật dụng liên quan đến sinh hoạt, truyền đạo, khăn voan. Ngoài ra còn có nhiều phong bì có ghi “lễ vật cảm tạ”, “phiếu phụng sự quỹ”...

Trong danh sách thành viên tham gia sinh hoạt với Sương có nhiều học sinh, sinh viên một số trường đại học, cao đẳng.

Khai nhận với cơ quan điều tra, Sương cho biết đến huyện Nghĩa Đàn thuê phòng trọ để thu mua, kinh doanh phế liệu nhưng thực chất nhằm mục đích lôi kéo bà con nhân dân miền núi nghiên cứu sách, tài liệu, trao đổi kiến thức, tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời"...