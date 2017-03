Trục xuất hai người nước ngoài trộm tài sản

Chiều 24-3, trên đường đi bán vé số từ thị xã Sông Cầu về huyện Tuy An, ông VVH và bà TTHĐ bị một xe du lịch chặn lại. Một người nước ngoài bước xuống hỏi đường rồi đưa tờ 500.000 đồng, người nước ngoài thứ hai lục túi xách bà Đ. Sau đó, cả hai lấy lại tờ 500.000 đồng rồi lên xe đi. Về nhà, bà Đ. phát hiện mất 850.000 đồng nên báo Công an huyện Tuy An. Một giờ sau, hai người nước ngoài trên bị lực lượng công an tạm giữ tại Trạm thu phí Bàn Thạch (huyện Đông Hòa).

Tại cơ quan Công an tỉnh Phú Yên, hai người nước ngoài đã trả lại toàn bộ số tiền đã lấy cắp. Công an tỉnh Phú Yên đã phạt hành chính họ trên 2 triệu đồng về hành vi trộm cắp tài sản.

T.VIỆT