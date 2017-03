“Trùm lừa” bị khởi tố vẫn đi lừa

Báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày 26-5 có bài “Trò lừa trên khu dân cư Vĩnh Phước” phản ánh hành vi của “trùm lừa” Nguyễn Đường Trúc cấu kết một số cán bộ địa phương để san lấp hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp tại xã Phước Lý (Cần Giuộc, Long An) hình thành khu dân cư “lụi” Vĩnh Phước. Từ đây, Trúc bán một lô đất hoặc căn nhà xây không phép cho nhiều người lấy tiền, bỏ trốn. Qua phản ánh trên cùng đơn thư tố cáo của nạn nhân, UBND huyện Cần Giuộc đã tiến hành thanh tra công tác quản lý sử dụng đất đai và quản lý xây dựng tại xã Phước Lý.

Bị khởi tố vẫn đi lừa

Theo kết luận thanh tra, Trúc mua gom hơn 12.000 m2 của người dân tại ấp Vĩnh Phước, chủ yếu là đất lúa. Tất cả thửa đất đã mua, Trúc không đứng tên mà chờ bán xong rồi nhờ người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ký hợp đồng trực tiếp với người mua. Với thủ đoạn này, về mặt pháp lý Trúc né việc chuyển nhượng, bán một lô đất cho nhiều người.

Hàng loạt nhà xây không phép tại ấp Vĩnh Phước.

Giữa năm 2008, Trúc có làm tờ trình xin thỏa thuận chủ trương xây dựng nhà ở tại xã Phước Lý trên diện tích hơn 1.400 m2 và được ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Phước Lý, thông qua và chuyển huyện xin ý kiến. Mặc dù UBND huyện Cần Giuộc không phê duyệt nhưng Trúc cùng bộ sậu vẫn san lấp, phân lô, bán nền trên khu đất “xin chủ trương”. Dựa vào tờ trình này, tay chân của Trúc lòe người mua “cứ an tâm, đây là khu quy hoạch dân cư”. Hiện tại, khu dân cư “lụi” Vĩnh Phước đã xây dựng gần kín với hàng trăm căn nhà không phép với gần cả ngàn người sống trong cảnh thiếu điện, thiếu nước. Điều đáng nói là nhiều trường hợp bị Trúc lừa lấy tiền mà không giao đất, bán đất, bán nhà cùng lúc cho nhiều người.

Theo một số nạn nhân (đa số là dân ở TP.HCM) khi giao tiền mua đất, mua nhà ai cũng dễ cả tin do vợ chồng Trúc xây biệt thự to đùng án ngữ ngay đầu khu dân cư. Ít người biết vào tháng 12-2009, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố, bắt khẩn cấp bị can Nguyễn Đường Trúc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trúc bỏ trốn về Bến Lức (Long An). Trước đó, anh em Trúc cũng san lấp đất ruộng tại phường 16, quận 8, TP.HCM rồi rao bán và nhận tiền của nhiều người nhưng không thực hiện đúng hợp đồng. Sau một thời gian lẩn trốn, giữa năm 2008 Trúc thành lập DNTN Tân Đường Trúc, tiếp tục tái diễn trò lừa.

Nguyễn Đường Trúc từng bị Công an TP.HCM khởi tố về hành vi lừa đảo, hiện đang bỏ trốn.

Chủ tịch xã, cán bộ địa chính tiếp tay

UBND huyện Cần Giuộc khẳng định việc Trúc mua bán đất để hình thành nên khu dân cư “lụi” là có sự tính toán, sắp đặt trước để đánh lừa mọi người và chính quyền địa phương. Trong đó, ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND xã và Võ Phước Huy - cán bộ địa chính xã Phước Lý đã tiếp tay cho Trúc vi phạm. Cụ thể, ông Hòa và Huy biết việc xây dựng trái phép tại ấp Vĩnh Phước của Đường Trúc nhưng vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho Trúc vi phạm. Cụ thể, ông Hòa không chỉ đạo xã ngăn chặn, lập biên bản xử phạt xây dựng trái phép mà còn chứng thực hợp đồng chuyển nhượng, xác nhận số nhà để điện lực cung cấp điện. Đến khi Trúc bị người dân tố cáo lừa đảo thì ông Hòa mới yêu cầu lập đoàn kiểm tra mang tính chữa cháy. Thanh tra nhận định chính ông Hòa tiếp tay với Trúc đã hình thành khu dân cư “lụi” phức tạp, việc khắc phục hậu quả là hết sức khó khăn.

Theo kết luận thanh tra, Trúc nhờ cậu vợ của mình là ông S. (xã đội trưởng) để “bắc cầu” ông Hòa. Dưới mác một doanh nhân thành đạt, Trúc ủng hộ tiền, vật chất cho xã Phước Lý; mua tặng máy vi tính, máy in, máy photocopy và ủng hộ tiền mặt hàng chục triệu đồng cho xã. Hiện UBND huyện đang xem xét kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Hòa (Chủ tịch UBND xã) và Võ Phước Huy (cán bộ địa chính) về vi phạm các quy định trong quản lý đất đai.

Một số nạn nhân của Trúc cho biết Trúc đang lẩn trốn nhưng vẫn chỉ đạo từ xa cho đàn em lừa đảo bằng kịch bản cũ. Hiện một số “đầu nậu” như Hùng, Út, Mạnh… đang san lấp, phân lô tại khu vực sân banh Long Thạnh (xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc) và huy động “cò” rao mời, lôi kéo “con mồi” sụp bẫy.

ÁI NHÂN - BÙI CHÂU