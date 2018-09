Trưng bày gần 300 bài báo, tư liệu về Hoàng Sa

Đây là sự kiện nhằm khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa thân yêu, đồng thời ghi nhận đóng góp của các nhà báo, phóng viên tích cực đấu tranh vì chủ quyền biển đảo đối với quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa và các vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc.



Ông Võ Ngọc Đồng, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa phát biểu khai mạc triển lãm.

Triển lãm trưng bày 284 bài báo, tư liệu bao gồm 136 bài báo trong bộ sư tập tư liệu báo chí về Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam; 38 bài báo viết về sự kiện giàn khoan Hải Dương 981; 110 bài báo viết về Hoàng Sa của các cơ quan báo chí tại Đà Nẵng và 12 hình ảnh phóng viên tác nghiệp trên biển đảo quê hương.



Ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, cùng các đại biểu tham quan các bài báo, tư liệu được trưng bày tại triển lãm.

Đây là những tác phẩm báo chí tiêu biểu trong hàng triệu bài báo viết về biển đảo trong hơn 30 năm qua. Trong đó, nhiều bài báo được lấy từ bộ sưu tập báo chí “Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam” do vợ chồng ông Trần Thanh Phương (quê gốc Quảng Nam – Đà Nẵng, hiện đang sinh sống tại TP.HCM) sưu tập các tờ báo về Hoàng Sa và Trường Sa từ đầu năm 1979 đến tháng 10 năm 2011.



Buổi triển lãm chiều nay thu hút sự quan tâm của đông đảo các em học sinh trên địa bàn TP tham gia.



Các em hào hứng đọc các bài viết trong bộ sưu tập báo chí “Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam”.

Cạnh đó là các bài báo phản ánh sinh động, kịp thời những ngày tháng đấu tranh kiên cường trên thực địa để đẩy đuổi giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng thềm lục địa của nước ta… Nhờ đó, chúng ta thấy được vai trò quan trọng của báo chí với công cuộc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, thấy được tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm cao cả của các phóng viên báo chí, những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền.



Các nhân chứng Hoàng Sa bàn luận về bài viết "Không bao giờ lùi bước trước chủ quyền Tổ quốc" được đăng tải trên báo Pháp Luật TP.HCM.



Ngư dân Trần Văn Vốn, chủ chiếc tàu cá ĐNa-90152TS bị tàu Trung Quốc đâm chìm năm 2014, trầm tư đọc lại bài viết "Lỗ thủng tố sự hung bạo của tàu Trung Quốc" đăng tải trên báo Pháp luật TP.HCM.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Võ Ngọc Đồng, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, TP Đà Nẵng, khẳng định chủ quyền biển, đảo là một phần máu thịt thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc.



Chăm chú đọc từng câu chữ viết về hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu.

Ông Đồng cho hay, thời gian qua, tình hình Biển Đông có những diễn biến rất phức tạp. Trong đó, việc Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền và xây dựng trái phép trên quần đảo hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của nước ta đối với quần đảo này. Đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định trong khu vực, an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông.

“Với những hiệu ứng tích cực, tôi tin tưởng cuộc triển lãm sẽ tiếp tục khơi dậy trong lòng mỗi người tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào, lòng tự tôn dân tộc. Qua đó, để mỗi người thấy được trách nhiệm của bản thân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo của quốc gia, dân tộc” – Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa chia sẻ.

Triển lãm sẽ kéo dài từ ngày 12 đến hết ngày 21-9 tại Nhà trưng bày Hoàng Sa (đường Hoàng Sa, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).