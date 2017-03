Trúng lộc “trời cho” cả làng phát lo

Theo ông Nguyễn Bích, trưởng thôn Thạch Chẩm, xã Hòa Xuân Tây (Đông Hòa, Phú Yên), đầu tháng 5-2011, hàng chục người ở xã Hòa Xuân Tây tìm thấy kỳ nam ở vùng núi So Ró (huyện Kon Choro, Gia Lai) nặng 1,2 kg bán được hơn 7 tỉ đồng. Số tiền bán kỳ nam chia đều cho hơn 90 người, mỗi người được 72 triệu đồng. Riêng thôn Thạch Chẩm có 76 người. Chưa kể trước đó, vào tháng 4-2011, có hơn 10 người ở xã Hòa Xuân Tây trúng kỳ nam, mỗi người kiếm được gần cả tỉ đồng.

Đồng tiền đi liền bất an

Nhờ trúng kỳ nam, cả thôn Thạch Chẩm náo nhiệt hẳn lên, nhiều gia đình đua nhau xây nhà, mua xe máy, tivi màn hình tinh thể lỏng. Khi có nhiều người trở thành tỉ phú, thôn Thạch Chẩm cũng trở thành điểm nóng về tình hình an ninh trật tự. Hàng chục gia đình chưa hưởng trọn niềm vui với “lộc trời” đã rơi vào tâm trạng thấp thỏm, lo âu bởi những kẻ tống tiền, xin đểu.

Thôn Thạch Chẩm (xã Hòa Xuân Tây, Đông Hòa, Phú Yên) đang bất an sau khi có nhiều người trúng kỳ nam. Ảnh: TẤN LỘC

Ông Nguyễn Bích nói: “Nhiều đối tượng bất hảo, vô công rỗi nghề kéo đến nhà những người mới phất lên để xin đểu. Lúc đầu có người cho vài trăm ngàn để yên thân, ai ngờ thấy kiếm tiền dễ dàng, tụi nó càng làm tới. Bây giờ, mới sáng, nhiều tốp thanh niên đã tập trung ăn nhậu rồi kéo đi xin tiền mua rượu. Nhà nào không cho thì chúng chửi bới, đe dọa, quậy phá... Ban đêm, các nhóm choai choai chạy xe máy ầm ầm, ném đá vào nhà làm bà con lo sợ phải đóng cửa”.

Hay tin ông Trương Minh Lai (thôn Thạch Chẩm) bán kỳ nam kiếm hơn 1 tỉ đồng, ba đối tượng có tiền án tiền sự ở xã đến nhà ông xin tiền và được ông cho 400.000 đồng. Ngay đêm hôm sau, cả ba tiếp tục đến gõ cửa nhà. Khi ông Lai đưa tờ 100.000 đồng thì bị họ chê ít.

Sau đó, nhà ông Lai liên tục bị ném đá, ông cũng bị thương do trúng đá: “Bọn chúng rất hung hãn khiến vợ con tôi sợ quá phải trốn dưới nhà. Người nhà tôi dọa gọi báo công an, chúng vẫn ngang nhiên thách thức không chịu bỏ đi” - ông Lai kể.

Nhà ông Trần Văn Lên, có bốn người được chia tiền trúng kỳ nam, nhiều tiền nhưng ông Lên lo lắng: “Tụi nó xin tiền, không cho thì tìm đủ cớ gây sự. Cả nhà tôi cứ nơm nớp, không biết nó đến gây sự lúc nào”.

Công an ra tay “dẹp loạn”

Ông Đỗ Năm, Trưởng Công an xã Hòa Xuân Tây, thừa nhận gần đây tình hình an ninh trật tự thôn Thạch Chẩm khá phức tạp, xuất hiện nhiều đối tượng đến các gia đình trúng kỳ nam xin đểu, gây rối. Công an xã đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi xin đểu, phá hoại tài sản của Đinh Văn Nghỉ, Phạm Đình Phú, Trần Minh Luân tại nhà ông Lai.

Ngày 15-5, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Phạm Bảy, Phó Trưởng Công an huyện Đông Hòa, cho biết cơ quan đã khởi tố, bắt giam Trương Tuấn Dũng (tự Dũng “con”, ngụ xã Hòa Vinh, Đông Hòa) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Dũng “con” và Phạm Ngọc Thạnh (ngụ cùng xã) mang theo hung khí đến nhà anh Nguyễn Thành Công (người trúng kỳ nam gần 1 tỉ đồng) đe dọa, tống tiền. Dũng yêu cầu anh Công đưa 20 triệu đồng nếu không sẽ bị chém giết. Quá lo sợ, anh Công bỏ trốn. Vợ anh Công khóc lóc van xin đưa cho Dũng 10 triệu đồng nhưng Dũng vẫn không buông tha. Hôm sau, Dũng gọi điện thoại buộc vợ anh Công đưa thêm 25 triệu đồng, người phụ nữ này đã đến công an tố giác.

Được biết, Dũng con đã có ba tiền án (tổng cộng năm năm sáu tháng tù giam) về các tội gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Riêng Thạnh đồng bọn của y đang chờ thi hành bản án sáu tháng tù giam về tội đánh bạc.

Ông Phan Long Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Tây, cho biết chính quyền địa phương đã yêu cầu công an xã tăng cường lực lượng tuần tra, nhất là vào ban đêm ở các thôn có nhiều gia đình trúng kỳ nam đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời ngăn chặn các hành vi quấy nhiễu, xin đểu.

TẤN LỘC