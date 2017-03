Trung Quốc bàn giao 1 tội phạm bị truy nã cho VN

Theo Công an Đông Hưng, ngày 26/9, Công an Móng Cái đã phát lệnh truy nã đối với Lê Thị Lan Hương, đối tượng bỏ trốn sang thị trấn Đại Đường, thành phố Nam Ninh (thủ phủ tỉnh Quảng Tây) và có ý định lấy chồng địa phương, đồng thời đề nghị Công an Đông Hưng phối hợp bắt giữ nghi phạm này.



Sau khi được thông báo, Công an Đông Hưng đã lập tức cử người đến Nam Ninh điều tra và nhờ sự giúp đỡ của đồn công an Đại Đường, ngày 1/10, họ đã bắt được nghi phạm trên./.

(Theo Vietnam+)