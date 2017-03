Trúng số nhưng không được nhận thưởng

Trưa 25.1, trên đường chạy xe lôi chở thuê vật liệu xây dựng, thấy hoàn cảnh đáng thương của đứa trẻ bán vé số, anh Tuấn đã dừng lại mua giúp 1 tờ vé số của Công ty xổ số kiến thiết (XSKT) tỉnh Vĩnh Long. Đến chiều khi trở về nhà, anh để quên tờ vé số trong túi áo và cởi đồ đi giặt.

Đến khi em bé bán vé số chạy đến báo tin anh Tuấn đã trúng giải nhất 30 triệu đồng, thì anh mới tá hỏa. Lúc này, tờ vé số dù bị ướt sũng, nhưng vẫn còn nguyên hình, không chắp vá, con số vẫn đọc rõ. Sau khi phơi khô và ủi lại cho phẳng phiu, anh Tuấn đến nhờ một đại lý vé số tại địa phương đi nhận giúp thì nhân viên Công ty XSKT Vĩnh Long từ chối trả thưởng, với lý do dấu mộc giáp lai đã nhòe và sau đó công ty đã đóng dấu “vé số sai quy định” vào tờ vé số trên.

Tờ vé số bị từ chối trả thưởng - Ảnh: M.T

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ không có việc làm ổn định lại phải nuôi con nhỏ, nên hằng ngày anh Tuấn phải chạy xe lôi thùng chở thuê vật liệu xây dựng cho cửa hàng sắt thép tại địa phương, mỗi ngày chỉ kiếm được vài chục ngàn đồng. Có hôm không có khách thuê, anh phải xin ứng trước để có tiền mua gạo về cho gia đình. Mấy ngày trước khi trúng số, đứa con trai 4 tuổi của anh bị bệnh, phải nằm điều trị tại bệnh viện, do vậy, anh đã cố gắng chạy xe suốt ngày để kiếm thêm chút tiền trị bệnh cho con và đúng ngày 25.1, anh đã gặp may nhưng chưa trọn vẹn với tờ vé số trúng.

Chiều 17.2, trao đổi với PV qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Công ty XSKT Vĩnh Long hẹn thứ tư (ngày 20.2) sẽ có buổi làm việc với PV để trả lời cụ thể về trường hợp của anh Tuấn.

Theo Mai Trâm (TNO)