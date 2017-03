Trung tâm chăm sóc người tâm thần thành nơi hút chích

Tuy nhiên, đến nay trung tâm vẫn chưa thể đón được người bệnh tâm thần vào điều trị. Theo kế hoạch, lẽ ra việc xây dựng trung tâm phải hoàn thành vào giữa năm 2014 song kế hoạch này được lùi đến năm 2016. Trả lời phóng viên, ông Phạm Xuân Bình, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, cũng nói chưa rõ khi nào trung tâm đón người tâm thần vào điều trị.

Theo thống kê, Quảng Bình có hơn 3.000 người bị tâm thần. Vì không có nhà điều trị nên mỗi năm tỉnh này phải gửi ở Huế 100 bệnh nhân song Huế cũng đang thiếu chỗ và đề nghị Quảng Bình tiếp nhận về lại.

Trước nhu cầu này, tỉnh đã quyết định đầu tư dự án trung tâm chăm sóc người tâm thần với giai đoạn 1 có vốn đầu tư khoảng 21 tỉ đồng. Đến nay, hạng mục quan trọng của dự án là khu nhà dành cho người tâm thần ở vẫn chưa thi công và người dân thường xuyên thả trâu bò vào. Ở các hạng mục đã thi công, Sở Xây dựng đã phát hiện nhiều sai sót so với thiết kế.

Ngoài ra, một nguồn tin từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh cho hay nhiều hạng mục của công trình này bị “rút ruột”. Đơn cử, lẽ ra kính cửa phòng, cửa sổ phải dày 5 mm song thực tế chỉ 3,8-4 mm. Tương tự, ván cửa các loại được đơn vị thi công lắp đặt chỉ dày 2,5 cm, trong khi thiết kế là 4 cm. Tình trạng “rút ruột” còn xảy ra ở hệ thống phòng cháy chữa cháy…

Được biết trước những lình xình ở dự án, UBND tỉnh đã chuyển dự án từ Sở LĐ-TB&XH sang một đơn vị khác làm chủ đầu tư. Nhưng nhiều tháng sau khi có quyết định, đến nay việc bàn giao vẫn chưa hoàn tất do công trình có nhiều lỗi, lại bị “rút ruột”. Hiện công trình đang bị bỏ bê và trở thành nơi con nghiện tụ tập hút chích. Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc trung tâm chăm sóc người tâm thần, nhà điều hành cơ bản đã xong nhưng do công trình bị “rút ruột” và nhà thầu chưa khắc phục. Do vậy, trung tâm phải tá túc tại một đơn vị khác.

MINH QUÊ