Trung úy 113 bị bắt vì 10 năm trước đi cướp giật

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ Trần Hữu Nam, 29 tuổi, ngụ khu phố 8, phường Long Bình, TP Biên Hòa. Điều đáng nói là khi bị bắt, Nam đang là trung úy cảnh sát.

Theo thông tin chúng tôi thu thập được, trong thời gian trước năm 2005, Nam cầm đầu một băng nhóm cướp giật tài sản chuyên hoạt động ở khu vực phường Long Bình, TP Biên Hòa. Trong một vụ cướp giật, Công an TP Biên Hòa xác định Nam là đối tượng cầm đầu nên đã truy bắt để điều tra nhưng không thành.

Biết cơ quan công an đang truy bắt mình, Nam đã về ấp 4, xã La Ngà, huyện Định Quán (Đồng Nai) lẩn trốn. Trong thời gian này, không biết bằng cách nào Nam đã vào phục vụ trong ngành công an nhân dân (công an nghĩa vụ).

Trần Hữu Nam (người đứng ở đầu xe) trong màu áo của lực lượng cảnh sát 113.

Sau bốn tháng được huấn luyện nghiệp vụ, năm 2006, Nam được phân công về công tác tại Công an huyện Long Thành. Cũng trong năm này, Nam thi đậu vào Trường Trung cấp Cảnh sát và được gọi đi học. Sau khi học xong, Nam được vào biên chế, phục vụ lâu dài trong ngành công an (công an chuyên nghiệp) và nhận công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Đồng Nai. Công tác tại đây một thời gian, đầu năm 2011, Nam được điều về Đội Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Đồng Nai). Đến cuối năm 2012, Nam được phân công về Công an TP Biên Hòa công tác.

Mọi việc sẽ êm xuôi nếu không có sự cố bất ngờ. Số là trong một tối tháng 1-2013, sau một chầu bí tỉ, Nam cùng với các bạn nhậu ghé lại một sạp trái cây trên đường Dương Tử Giang, phường Tân Mai để mua sầu riêng. Tại đây, Nam đã cự cãi với người bán sầu riêng về cân, ký. Thấy bực, một người bán trái cây gần đó đã mang dao đến hỏi chuyện. Khi xô xát, Nam thất thế, sợ bị chém nên lấy thẻ ngành ra thị uy. Từ sự việc này, Công an phường Tân Mai đã tiến hành các thủ tục để xử phạt hành chính. Khi trích lục hồ sơ để xử phạt, Công an phường Tân Mai phát hiện Nam chính là người cầm đầu băng cướp giật năm xưa. Lúc này thân phận thật của trung úy cảnh sát Nam mới bị lật tẩy.

Sau khi phát hiện kẻ cướp giật chui vào hàng ngũ, Công an tỉnh Đồng Nai đã tước quân tịch đối với Nam, giao Công an TP Biên Hòa khởi tố, tạm giam Nam để điều tra về tội cướp giật tài sản.

Nhiều người thắc mắc: Không hiểu sao một kẻ bị công an truy tìm về tội cướp giật tài sản lại lọt qua rất nhiều vòng kiểm tra, xem xét của cơ quan chức năng để vào ngành công an? Chúng tôi đã mang thắc mắc này hỏi nhiều người có trách nhiệm của Công an tỉnh Đồng Nai nhưng đều bị từ chối trả lời.

DUY ĐÔNG