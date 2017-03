Trứng vịt bất thường

Theo Công an P.Tân Hiệp, trong những ngày qua một số người khi mua trứng vịt dọc đường đã phát hiện trứng có mùi thối; to hơn bình thường (gần bằng trứng ngỗng); đập bên trong ra có nhiều nước màu vàng (thay vì lòng trắng); còn lòng đỏ cũng khác với các loại trứng thường sử dụng (màu trắng nhạt) nên đã đem đến công an trình báo.



Một người dân cho biết, trứng vịt được một chiếc ô tô tải chở đi bán dạo dọc đường Nguyễn Ái Quốc (P.Tân Hiệp) khoảng 3 ngày nay. Hầu hết trứng được bán với giá rất rẻ, chỉ 2.000 đồng/trứng. Người dân mua trứng về sử dụng thấy bên trong chỉ là chất lỏng, bốc mùi hôi thối.





Quả trứng “lạ” do người dân đem đến Công an P.Tân Hiệp - Ảnh: K.C Quả trứng “lạ” do người dân đem đến Công an P.Tân Hiệp - Ảnh: K.C



Khi mang quả trứng còn nguyên đến Chi cục Thú y Đồng Nai để kiểm tra, ông Trần Văn Quang, Phó chi cục trưởng, cho biết: “Qua quan sát bằng mắt thường thì thấy trứng này lớn hơn trứng vịt bình thường, màu sắc trên vỏ không đồng đều, bên trong rất lỏng”. Ông Quang cho biết sẽ gửi quả trứng này đến Trung tâm tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 để phân tích.



Còn lãnh đạo Công an P.Tân Hiệp cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân, công an phường đã tuần tra tại địa bàn trên để tìm lại xe đã chở trứng đi bán nhưng không phát hiện.



Vào sáng qua, tại Công an P.Tân Hiệp, PV cũng đập thử 1 quả trứng, chất lỏng bên trong có mùi thối.Theo Kim Cương (TNO)