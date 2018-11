Trước khi vay tín dụng đen, xin hãy nghĩ đến người thân!

Từ tạt mắm tôm, chất bẩn… đến đâm chết người

Ngôi nhà trên đường Nguyễn Thiện Thuật (quận 3, TP.HCM) vẫn là nỗi ám ảnh với những người hàng xóm khi nơi đây từng bị tạt sơn đỏ, mắm tôm thối, nhớt pha chất bẩn… Hình ảnh hơn chục người đàn ông lạ mặt đầu trọc, xăm trổ, áo đen đến đòi nợ chủ nhà vẫn là những ký ức còn đó dù chuyện đã trôi qua hơn một năm, nhà cũng đã chính thức có chủ mới.



Một ngôi nhà ở quận 3 từng bị tạt sơn đỏ đòi nợ. Ảnh: NT

Hàng xóm nói rằng ông chồng vay mượn tiền, số nợ hơn 3 tỉ đồng, rồi lánh mặt đi đâu không ai rõ. Nhóm người lạ mặt đến yêu cầu bà vợ và con gái ông phải dời đi nơi khác bởi chồng bà đã bán nhà trả nợ rồi.

Hình ảnh người đàn bà ngồi tựa cửa, đôi mắt vô định, nói với người con gái: “Con lên dọn bàn thờ rồi lát mình đưa bà đi con” vẫn là những ký ức tôi không thể nào quên.

Đầu tháng 10, dư luận xã hội bàng hoàng trước câu chuyện ngôi nhà của gia đình cô giáo ở Bình Tân bị tạt sơn, khóa trái cửa, cô phải viết đơn "xin" xã hội đen để được bình yên và đi dạy học. Sự việc sau đó được quận Bình Tân xử lý, gia đình cô đã về nhà an toàn, có lực lượng chức năng bảo vệ nhưng vẫn là nỗi ám ảnh.

Tháng 11 rồi, báo Pháp Luật TP.HCM tiếp nhận một câu chuyện tương tự của anh T., nhà ở Dương Bá Trạc, phường 2, quận 8. Ngọn nguồn cũng bắt đầu từ món nợ của người vợ, chị này đã trốn đi đâu không rõ. Từ đó ngôi nhà liên tục bị tạt chất dơ.

“Có lần họ còn đổ keo vào khóa nhà làm chúng tôi không mở cửa được. Con gái tôi đang tuổi lớn, bị dọa bằng những cách thô thiển khiến cháu sợ hãi” - anh kể. Con gái lớn của anh T. đi làm thêm cũng bị những người đòi nợ kéo đến chỗ làm chửi bới khiến cô mất việc. Bản thân anh một ngày nhận rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn đòi nợ, dọa đến công ty anh gây chuyện.

Mới đây, tối 8-11, một người thân của con nợ đã bị nhóm tín dụng đen đâm chết tại quận 3. Câu chuyện đau lòng bắt nguồn từ món nợ chưa trả kịp của người mẹ. Nhát dao chí mạng khiến chàng trai khỏe mạnh ngã gục, dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh không qua khỏi.



Thương tâm câu chuyện ba người một nhà chết trong căn nhà kín ở Thủ Đức. Ảnh: HT

Và nếu bạn còn nhớ, cách đây gần một năm (ngày 12-12-2017) từng xảy ra câu chuyện đau lòng: ba người một nhà chết trong căn nhà kín ở Thủ Đức. Hai vợ chồng tử vong trong tư thế treo cổ. Công tác giám định cho thấy trong cơ thể của cả ba nạn nhân đều có hóa chất mang độc tính cao. Hiện trường không có dấu hiệu tác động từ bên ngoài.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định nguyên nhân khiến vụ việc xảy ra có thể là do món nợ khoảng 30 triệu đồng mà gia đình này vay mượn và chưa có khả năng chi trả.

Xin hãy nghĩ đến người thân

Vay mượn tín dụng đen hiện nay rất dễ, trên nhiều tuyến phố TP.HCM nhan nhản những mẩu quảng cáo, rao vặt cho vay trả góp theo ngày, thủ tục dễ dàng.



Nhiều người đàn ông xăm trổ từng tới yêu cầu chủ nhà mở cửa “nói chuyện”. Ảnh: NT



Không nói đâu xa, lên mạng gõ vài ba từ khóa “vay tiền nóng trong ngày”, “vay trả góp” đã có hàng ngàn kết quả để chọn lựa. Chỉ cần chứng minh thư nhân dân hay sổ hộ khẩu là vay được, chẳng cần thế chấp tài sản.

Vay dễ là một chuyện nhưng có trả được hay không lại là chuyện khác. Có những người vay chỉ vài ba chục triệu nhưng trả hoài không hết, tiền lãi đã gấp mấy lần số gốc ban đầu bởi lãi mẹ đẻ lãi con.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, chẳng có ai cầm dao kè cổ bắt anh chị phải đi vay mượn tín dụng đen. Dù biết lãi suất cao vẫn liều đi vay, trong số đó không ít người là do nghiện ngập, cờ bạc,… Mượn được rồi thì bỏ trốn, để lại một đống nợ nần cho người thân gánh vác.

Một lãnh đạo cảnh sát hình sự từng nói với chúng tôi rằng một trong những khó khăn khi xử lý cho vay nặng lãi đó là con nợ đã bỏ trốn, đi đâu không ai biết, nên chính thức số nợ ban đầu là bao nhiêu, đầu đuôi câu chuyện như nào, không có bị hại làm sao xử lý.

Một lãnh đạo công an quận tại TP.HCM cho biết thêm, việc đòi nợ thuê đang có nhiều biến tướng bằng những hành động mang tính chất khủng bố: tạt sơn, mắm tôm, ngồi lì trước nhà người nợ không cho kinh doanh, buôn bán, khủng bố tinh thần…

“Nhà đã bán, giấy tờ đó, những người này được chủ nhà ủy quyền đến trông coi. Người vay nợ, bán nhà thì đã trốn biệt tăm biệt tích. Công an không thể can thiệp tranh chấp dân sự, chỉ có thể đến đảm bảo an ninh trật tự và can thiệp khi có hành vi gây rối an ninh trật tự, cao lắm là hòa giải. Hiện nay nhiều công ty đòi nợ thuê khủng bố về mặt tinh thần, mà khủng bố tinh thần thì lấy gì đo?” - vị lãnh đạo này đặt câu hỏi.

Con nợ không trả được, nhóm tín dụng đen sẽ đòi đến người thân con nợ. Ngày trước chỉ là đe dọa tinh thần, uy hiếp nhưng mới đây, ngày 8-11, một người thân của con nợ vừa bị đâm chết tại quận 3.

Vậy nên trước khi cầm chứng minh thư đi vay mượn tín dụng đen, xin hãy nghĩ đến người thân!