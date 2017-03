Trưởng ban quản lý dự án báo mất 2 tỉ đồng

Ông Tú khai sáng mùng 1 tết khóa cửa nhà để sang hàng xóm chúc tết. Khi về nhà, ông phát hiện cửa nhà bị cạy phá, 4.000 USD cùng với tiền, vàng trị giá gần 2 tỉ đồng trong tủ biến mất. Theo ông Tú, trong số tài sản bị mất có 1 tỉ đồng của nhiều doanh nghiệp gửi để qua tết nộp vào ngân sách. Số ngoại tệ do cha mẹ vợ gửi, còn lại là của gia đình.

Kiểm tra camera chống trộm đặt trước nhà ông Tú ở thị trấn Giá Rai (Bạc Liêu), công an phát hiện sáng 10-2 có một thanh niên đeo khẩu trang đột nhập vào nhà ông. Hiện vụ việc được Công an tỉnh Bạc Liêu cùng Công an huyện Giá Rai điều tra.

TX