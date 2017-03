Trưởng công an huyện cho rằng mình bị… gài (?)

Sau khi Pháp Luật TP.HCM ngày 2-3 đăng bài “Trưởng công an huyện can dự vào một vụ xiết nợ”, Thượng tá Nguyễn Quốc Văn, Trưởng Công an huyện Vĩnh Châu (Sóc Trăng), đã chủ động liên hệ để trao đổi về thông tin trong bài báo trên. Tôn trọng yêu cầu của ông Văn, chúng tôi ghi lại những ý kiến của ông. Đó không phải là quan điểm của Pháp Luật TP.HCM.

“Họ gài tôi để ghi âm lại. Tôi đã bị Khưu Chí Thức, Phó Giám đốc DN Vạn Hưng, gài để ghi âm lại rồi tố giác. Cho dù tôi có bị kỷ luật trong vụ việc trên thì tôi cũng cam tâm bởi từ đầu đến cuối, tôi luôn tham gia với ý thức giúp đỡ cho hai bên giải quyết suôn sẻ việc tranh chấp nợ. Tôi đã làm được một điều phước, tôi không xấu hổ” - Thượng tá Nguyễn Quốc Văn, Trưởng Công an huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng, phân bua.

“Chủ yếu là cái chỗ tình nghĩa”

. Gài là gài như thế, thưa ông?

+ Nó dụ tôi vào chỗ vắng lặng, yên tịnh, nói lời ngon ngọt để dụ tôi nói rồi ghi âm lại, đi tố tôi với báo chí.

. Theo ông Thức thì mọi việc, các phương án trả nợ đều do ông và bà Phạm Thị Mai (chủ nợ) chủ động?

+ Chuyện như thế này: Chủ yếu là cái chỗ tình nghĩa. Nó nói chỉ có chú mới giúp con thôi, chứ không ai giúp được con. Cho nên hôm đó tôi đã gọi nó về giáp mặt để giải quyết công nợ để làm sao vừa trả được nợ và vừa tiếp tục làm ăn. Nó nói không dám về trụ sở doanh nghiệp, bảo tôi tìm chỗ nào kín đáo để con Táng, chủ DN Vạn Hưng, cũng về nữa. Tôi thấy tội nghiệp nên đưa tụi nó đến chòi vuông tôm của thằng em. Tại đây tôi còn nấu cơm cho tụi nó ăn để bàn chuyện công nợ. Bàn xong, tụi nó còn nói là qua tết sẽ bàn chuyện hùn hạp với chị Mai để đưa nhà máy hoạt động trở lại, kiếm tiền trả nợ. Vậy đó mà qua tết, điện thoại hỏi tụi nó thì tụi nó tránh mặt. Tụi nó lừa tôi nên tôi có chửi thề nó thiệt nhưng mình nghĩ nó như chỗ con cháu trong nhà. Thôi, bây giờ tôi mới biết người nào tốt, người nào xấu.

Người của bà Mai gỡ máy nén của DNTN Vạn Hưng. Ảnh: TRẦN VŨ

“Chúng tôi không làm ngơ”

. Vấn đề là vì sao công an địa phương ở Vĩnh Châu lại để bà Mai cho người đến đập phá, tháo gỡ máy móc của DNTN Vạn Hưng trong khi thỏa thuận ghi rõ là phải để DN tự gỡ tài sản bán. Máy to và nặng đến 6, 7 tấn mà họ lại gỡ công khai vào ban ngày. Có phải công an huyện và xã Vĩnh Châu cố tình làm ngơ?

+ Chúng tôi chỉ đạo người xuống ngay hiện trường khi được báo đó chứ. Nhưng lúc mình đến thì bà Mai không có đập tường và không có gỡ máy móc, họ đợi mình về thì làm lén. Mấy cái lấy sau này họ toàn chở ban đêm không, chúng tôi đâu có hay biết (Thật ra, những lần tháo máy móc thiết bị không phải diễn ra ban đêm mà vào chiều 27 và sáng 28-2 - NV). Chúng tôi đã lập nhiều biên bản về diễn biến toàn bộ vụ việc. Chúng tôi không làm ngơ. Riêng tôi khẳng định không câu kết với bà Mai để tháo gỡ tài sản của Vạn Hưng.

. Nhưng ông Thức có cung cấp một đoạn băng ghi âm, trong đó ông có nói “tụi bây cam kết thì người ta gỡ”?

+ Đúng là tôi có nói. Tôi muốn hăm nó để nó sợ mà về cùng giải quyết vấn đề. Hứa hẹn với người ta hết rồi, viết cả cam kết, vậy mà đến ngày hẹn thì lật lại hết trơn.

. Ông nói rằng bị DN Vạn Hưng gài bẫy mình để ghi âm nhưng trong đoạn ghi âm thể hiện rõ chính ông chủ động đưa ra hai phương án trả nợ?

+ Thì họ kêu tôi giúp họ. Chỗ tình cảm, tôi vạch ra nhiều cách thoáng cho họ chọn. Họ chọn rồi còn tỏ vẻ mừng rỡ, cảm ơn tôi…

. DN Vạn Hưng có tố giác thêm rằng chính ông đích thân đi hợp đồng với thợ máy về gỡ lấy máy móc. Trong băng ghi âm cũng thể hiện lời ông rằng: “Nói chơi tụi bây sao. Tao hợp đồng với thợ máy về gỡ máy rồi nè, tiền công đến 15 triệu đồng...”. Ở một đoạn khác, một thợ máy tên Duy xác nhận với DN Vạn Hưng rằng: “Ông Hai Văn, Trưởng Công an huyện Vĩnh Châu, hợp đồng nên tôi mới dám vô đây tháo máy”. Việc này có không, thưa ông?

+ Không có chuyện này. Hoàn toàn không có!

. Còn vụ bà Mai đập tường, tháo gỡ tài sản của Vạn Hưng thì sao, thưa thượng tá? Bà có vi phạm pháp luật không?

+ Đó là hành vi vi phạm pháp luật rõ rồi. Chúng tôi đã chuyển hồ sơ về công an tỉnh và hôm nay các anh em điều tra đã về huyện tiến hành công việc. Nhưng phía DNTN Vạn Hưng đang “thưa” tôi nên vụ việc này để cấp trên làm sẽ khách quan hơn. Riêng tôi, tôi đề nghị phía DN Vạn Hưng phải xuất hiện để cùng chúng tôi giải quyết mọi việc. Tôi mong được đối chất trực tiếp với phía Vạn Hưng, sẽ mời nhà báo chứng kiến để dư luận hiểu hơn ai đúng, ai sai”.

. Chúng tôi cần được ông xác nhận thêm một lần nữa về việc xử lý hành vi đập tường DNTN Vạn Hưng, tháo gỡ thiết bị của bà Mai vì trước đó ông đã từng nói: “Đó là chuyện dân sự. Công an huyện Vĩnh Châu không xem hành vi gỡ máy của bà Mai là cưỡng đoạt tài sản”?

+ Chúng tôi đang cân nhắc… Nếu bản cam kết đó có giá trị pháp lý thì bà Mai không vi phạm pháp luật, còn nếu không có giá trị pháp lý thì bà Mai đã vi phạm pháp luật (?).

. Xin cảm ơn ông.

TRẦN VŨ