Trưởng Công an Phan Thiết chỉ đòi nợ giúp!

Liên quan việc bà Lục Kim Cúc, ngụ phường Phú Thủy, TP Phan Thiết tố cáo Thượng tá Nguyễn Văn Ly, Trưởng Công an TP Phan Thiết nhắn tin đe dọa, cho công an triệu tập trái luật... ngày 16-7, Thanh tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang xác minh việc tố cáo này.

Nhắn tin xong, công an triệu tập

Theo bà Cúc, năm 2007 bà có vay của vợ ông Ly 40 triệu đồng với lãi suất 2,5%/tháng. Sau khi chồng chết, hằng tháng bà Cúc đều đặn mang 1 triệu đồng đến nhà riêng của vợ chồng ông Ly trả nợ. Đến tháng 4-2013, bà đã trả cho vợ chồng ông Ly gần 60 triệu đồng và mất khả năng trả nợ. Sau đó, vợ chồng ông Ly nhiều lần đến nhà lớn tiếng đòi tiền.

Ngày 25-6, bà nhận được tin nhắn từ số máy của ông Ly, nội dung: “Tôi sẽ yêu cầu cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết triệu tập chị đến cơ quan làm việc. Khi đến nơi làm việc của chị, chắc chắn chị sẽ gặp khó khăn”. Bốn ngay sau tin nhắn trên, một cảnh sát đến nhà bà Cúc đưa giấy triệu tập do Đại tá Cổ Thành Chiến, Phó Trưởng Công an TP Phan Thiết, ký yêu cầu bà Cúc lên công an làm việc vì liên quan đến nội dung tố cáo bà chiếm đoạt tài sản của một người tên…Tô Thị Kim Hợi!

Vợ ông Ly cung cấp giấy vay tiền thể hiện bà Cúc vay của bà Hợi. Ảnh: PN

Theo bà Cúc, tại buổi làm việc bà đã phản đối vì bà chỉ vay tiền của vợ chồng ông Ly chứ không giao dịch gì với bà Hợi. Trong ba lần bị triệu tập thì ngày 4-7, vợ ông Ly có mặt với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Thượng tá Ly: “Tôi không chỉ đạo”

Trao đổi với Đại tá Cổ Thành Chiến, người ký giấy triệu tập bà Cúc, ông Chiến nói: Công an có nhận đơn của bà Hợi tố cáo bà Cúc lạm dụng chiếm đoạt tài sản nên cơ quan điều tra triệu tập bà Cúc lên làm rõ. Đây là việc làm bình thường của công an chứ không hề có chỉ đạo của ai.

Theo vợ ông Ly, khi bà Cúc nhờ vay tiền giúp, bà đã nói điều này cho bà Hợi và bà này có tiền nhàn rỗi nên cho bà Cúc vay. “Tôi chỉ làm cầu nối chứ không hề có lợi ích gì trong việc giới thiệu này” - vợ ông Ly nói. Người này còn cung cấp giấy vay tiền, cam kết trả nợ có nội dung là bà Cúc vay tiền của bà Hợi chứ không phải vay của vợ chồng ông Ly.

Về chi tiết này, bà Cúc thừa nhận những giấy vay tiền, nhận nợ là do bà viết. “Nhưng tôi viết theo lời đọc của họ chứ chưa hề biết bà Hợi là ai” - bà Cúc nói.

Cùng ngày, Thượng tá Ly cho biết: Hiện vụ việc đang được thanh tra công an tỉnh làm rõ. Khi có kết luận, mọi việc sẽ rõ ràng. “Đúng là tôi có nhắn tin cho bà Cúc vì tôi nhiều lần gọi nhưng bà Cúc không nghe máy. Tôi nhắn tin đó với ý là khi cơ quan điều tra cử người đến cơ quan bà Cúc làm việc (bà Cúc làm ở một công ty cổ phần), sẽ gây khó khăn cho công việc của bà ấy. Sở dĩ tôi gọi cho bà Cúc là vì gia đình tôi rất phiền phức khi bà Hợi thường xuyên đến nhà tôi trách móc về khoản tiền bà Hợi đã cho vay. Vì vợ tôi có liên quan nên tôi nhắn tin…” - ông Ly nói.

Về chi tiết chỉ bốn ngày sau khi ông Ly nhắn tin, bà Cúc đã nhận được giấy triệu tập của công an, ông Ly nói: “Đó là việc của cơ quan điều tra, tôi không chỉ đạo hay yêu cầu gì”.

Theo chúng tôi điều đáng nói là với những thông tin trên, vụ việc chỉ dừng lại ở tranh chấp dân sự. Nếu hai bên không thỏa thuận được thì có thể khởi kiện ra tòa. Việc Thượng tá Ly nhắn tin đòi nợ và cơ quan điều tra do ông làm lãnh đạo vào cuộc đã khiến dư luận thắc mắc.

PHƯƠNG NAM