Trưởng công an phường bị tố cáo đánh dân

Cuối tháng 9, Thanh tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã chuyển đơn tố cáo trưởng công an phường đánh dân gây thương tích của ông Nguyễn Phú (ngụ phường Bảo An, TP Phan Rang-Tháp Chàm) đến Công an TP Phan Rang-Tháp Chàm thụ lý, giải quyết.

Theo đơn, ông Phú và bà Đào Thị Lành cùng che nhà ở tạm trên đất ông ngoại ông Phú. Chiều 14-9, ông Phú có mua xe bò rơm về đổ sau nhà, chờ sáng hôm sau nhờ người đóng thành cây rơm.

Lúc này, bà Lành thắc mắc và gọi công an phường Bảo An đến giải quyết, lập biên bản vụ việc. Ông Phú cho rằng sáng mai dọn dẹp, khắc phục là xong. Bà Lành dọa nếu không dọn đống rơm, bà sẽ đốt. Tối đó, đống rơm phát cháy. Lực lượng chữa cháy, gia đình ông Phú cùng hàng xóm dập tắt lửa. Hậu quả, nửa đống rơm và một góc mái hiên lá dừa nhà bà Lành bị cháy rụi.

Ngay sau đó, công an phường Bảo An đến bắt ông Phú lên xe chở về công an phường. Tại đây, trung tá Nguyễn Văn Sửu, Trưởng Công an phường (lúc này đang ở trần, mặc quần sọt), cầm ba trắc nhảy vào đánh ông Phú túi bụi. Em ông Phú thấy vậy la lớn: “Anh tôi làm gì mà anh đánh?” nhưng ông Sửu vẫn không ngừng tay. Giấy chứng thương cho thấy hai cẳng tay, hai đầu gối chân của ông Phú bị đa chấn thương, xây xát, sưng nề tấy đỏ.

Phóng viên đã gặp trung tá Nguyễn văn Sửu nhưng ông Sửu nói ông không đánh ông Phú, rằng ông Phú bị sưng nề, xây xát là do có xô xát với một số thanh niên khác trước khi rơm bị cháy.

Còn nhân chứng có tham gia trong hai lần giải quyết mâu thuẫn là ông Trần Quang Huynh, trưởng ban bảo vệ khu phố 1, thì cho rằng buổi chiều khi ông Phú đổ rơm có xảy ra chửi nhau với bà Lành nhưng hai bên không có xô xát. Buổi tối, khi xảy ra cháy, mọi người chỉ lo dập lửa, cũng không có xô xát gì. Việc công an phường có đánh ông Phú hay không thì ông không biết vì ông đưa ông Phú về đồn, lập biên bản bàn giao xong ông về.

Theo ông Nguyễn Được, khu trưởng khu phố 1, ông Phú là người chân chất, không rượu chè, chỉ lo làm ăn. Bà Ngô Thị Phương Thủy, vợ ông Phú, bức xúc chồng bà bị teo cơ chân từ nhỏ, đi đứng khập khiễng, nay bị công an đả thương cả hai chân nên đi lại rất đau đớn.

Hiện tại hoàn cảnh gia đình rất ngặt nghèo vì không ai phụ bà đổ bánh căn bán để nuôi hai con nhỏ còn đi học. Đơn gửi đã lâu nhưng đến nay không thấy công an mời giải quyết.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Độc giả UNG VĂN VIỆT (xã Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận):

Đề nghị Công an tỉnh Ninh Thuận làm rõ vụ này. Thực sự nếu là trưởng công an phường mà có hành vi đánh dân như vậy thì không có tư cách làm công an.

Độc giả DINH HU KY (quận Thủ Đức):

Người như ông Phú thật đáng tội nghiệp.